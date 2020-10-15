В. Рязанский встретился в Курске с победителями Всероссийской детской школы-конкурса «Портрет твоего края»

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор вручил награды победителям творческого состязания.

Первый заместитель председателя Комитета СФ по социальной политике, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Курской области Валерий Рязанский РязанскийВалерий Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Курской области в рамках работы в регионе встретился с победителями Всероссийской детской школы-конкурса «Портрет твоего края», организованного Советом Федерации. Сенатор вручил им награды.

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По словам Валерия Рязанского, в творческом состязании участвовали более 200 тыс. ребят из разных регионов страны. В форме эссе и сочинений они рассуждали о любви к малой родине, ее красоте, прославляли подвиг земляков в Великой Отечественной войне. Победителями стали, в том числе, шестеро юных курян.

«В каждой работе отражена ваша гражданская позиция. А самое главное — в вашем творчестве нет формализма, подкупает искренность», — обратился к победителям сенатор.

Парламентарий отметил, что конкурс проводится уже четвертый год и нацелен на воспитание у молодежи чувства патриотизма, гражданской ответственности, повышение интереса к окружающему миру, развитие творческих способностей, аналитического и нестандартного мышления.

В ходе поездки в регион Валерий Рязанский также принял участие в рабочей встрече с губернатором Курской области Романом Старовойтом, а затем провел работу с письмами, обращениями и заявлениями граждан, поступившими в общественную приемную сенатора.

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