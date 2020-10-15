Source: Russia – Council of the Federation

Законопроект разработан под руководством заместителя Председателя СФ Ю. Воробьева при участии Министерства природных ресурсов и экологии России.

Принятый в первом чтении законопроект о внесении изменений в ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» и отдельные законодательные акты РФ» направлен на обеспечение баланса сохранения объектов природного наследия национальных парков и интересов населения. Об этом заявила заместитель председателя Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Елена Зленко. ЗленкоЕлена Геннадьевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа

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На заседании Государственной Думы сенатор представила депутатам этот документ, который определяет правовой режим земельных участков в границах населенных пунктов в национальных парках.

Парламентарий напомнила, что законопроект был разработан под руководством заместителя Председателя Совета Федерации Юрия Воробьева ВоробьевЮрий Леонидовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Вологодской области при участии Министерства природных ресурсов и экологии России.

Законопроектом предлагается разрешить передачу земельных участков в границах населенных пунктов, расположенных в зонах хозяйственного назначения национальных парков, в региональную или муниципальную собственность

Елена Зленко уточнила, что законопроектом предлагается разрешить передачу земельных участков в границах населенных пунктов, расположенных в зонах хозяйственного назначения национальных парков, в региональную или муниципальную собственность. Это будет возможно при условии, что сведения о границах такого населенного пункта внесены в Единый государственный реестр недвижимости, сохраняя при этом существующие природоохранные нормы национальных парков, уточнила сенатор.

По ее словам, после передачи земельных участков в региональную или муниципальную собственность, они могут быть предоставлены физическим и юридическим лицам в соответствии с земельным законодательством.

Сенатор пояснила, что на таких земельных участках, расположенных строго в границах населенных пунктов, гражданам разрешается вести садоводство и огородничество, индивидуальное гаражное и жилищное строительство. Виды разрешенного использования земельных участков будут определяться положением о соответствующем национальном парке, что является гарантом соблюдения экологических требований. При этом положение о национальном парке утверждает Министерство природных ресурсов и экологии России.

Как считает Елена Зленко, принятие законопроекта будет способствовать социально-экономическому развитию населенных пунктов, расположенных в границах национальных парков.

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