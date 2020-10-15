И. Петина: Доверие, оказанное жителями Рязанской области региональным депутатам, станет хорошей основой для конструктивной работы

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор приняла участие в первом пленарном заседании Рязанской областной Думы VII созыва.

Представитель в СФ от исполнительного органа государственной власти Рязанской области Ирина Петина ПетинаИрина Александровнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Рязанской области в рамках работы в регионе приняла участие в первом пленарном заседании областной Думы VII созыва.

На мероприятии были представлены итоги выборов депутатов. Ирина Петина выразила уверенность, что доверие, оказанное жителями Рязанской области избранным парламентариям, послужит хорошей основой для конструктивной работы на этом ответственном посту, укрепления социально-экономического потенциала, повышения благосостояния жителей региона.

Ирина Петина приняла участие в первом пленарном заседании Рязанской областной Думы VII созыва

Губернатор Рязанской области Николай Любимов ЛюбимовНиколай ВикторовичГубернатор Рязанской области поздравил депутатов с избранием в состав регионального парламента. Он подчеркнул, что предстоит большая работа, и отметил, что благодаря согласованным действиям правительства и областной Думы ранее были приняты важнейшие региональные законы.

В ходе заседания состоялось избрание председателя областной Думы VII созыва, на пост которого по результатам рейтингового голосования большинством была поддержана кандидатура Аркадия Фомина. ФоминАркадий ВасильевичПредседатель Рязанской областной Думы

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