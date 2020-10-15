Коммюнике сорок второго совещания МВФК

Source: IMF – News in Russian

Председатель: г-н Лесетджа Кганйаго, управляющий Южно-Африканского резервного банка

14 октября 2020 г.

Мы выражаем соболезнования по поводу потерь жизни людей в результате пандемии COVID-19 и подтверждаем свою приверженность целям уменьшения последствий пандемии в области здравоохранения и экономики для людей во всем мире.

В мировой экономике наметились первые признаки восстановления, чему способствовали принятые чрезвычайные меры макроэкономической политики. Однако это восстановление остается лишь частичным, неравномерным и отмеченным значительной неопределенностью, поскольку в некоторых регионах распространение пандемии продолжается. Кризис грозит привести к долгосрочным последствиям для мировой экономики, таким как ослабление роста производительности, увеличение бремени задолженности, рост финансовой уязвимости и повышение уровней бедности и неравенства. Сохраняются и другие давно существующие проблемы.

В целях поддержания экономического подъема мы будем продолжать осуществлять чрезвычайные и гибкие ответные меры политики с учетом разных стадий кризиса и условий конкретных стран. Мы твердо намерены использовать все доступные нам инструменты политики, по отдельности и коллективно, для восстановления уверенности, занятости и роста. Мы готовы оказывать помощь наиболее уязвимым странам и группам населения. Мы подчеркиваем необходимость международного сотрудничества для ускорения проведения исследований, разработки, производства и распределения средств диагностики и лечения и вакцин от COVID-19, с тем чтобы способствовать справедливому доступу к ним для всех по приемлемым ценам, что крайне важно для того, чтобы преодолеть пандемию и поддержать восстановление мировой экономики. По мере ослабления кризиса мы будем продолжать принимать меры для активного восстановления роста с постепенной переориентацией бюджетных ресурсов с широкой поддержки на более адресную и содействовать проведению структурных преобразований, смягчая их воздействие на занятость, уязвимое население и жизнеспособные компании и сохраняя при этом устойчивость долговой ситуации. Денежно-кредитная политика должна оставаться адаптивной, в соответствии с мандатами центральных банков. Мы будем по-прежнему наблюдать за финансовыми факторами уязвимости и рисками для финансовой стабильности, и, при необходимости, ограничивать их, в том числе посредством мер макропруденциальной политики. Мы подтверждаем свои обязательства в отношении валютных курсов.

Мы будем продолжать и наращивать свои усилия, направленные на достижение уверенного, устойчивого, сбалансированного и всеобъемлющего роста, при этом в максимальной степени используя потенциал происходящих экономических, социальных, экологических, технологических и демографических преобразований в соответствии с нашей программой работы, сформированной до кризиса. Мы будем проводить структурные реформы для повышения роста, занятости и производительности. Свободная, справедливая и взаимовыгодная торговля товарами и услугами и инвестиции являются важнейшими движущими силами роста экономики и создания рабочих мест. Мы будем поощрять инвестиции, приносящие высокую социальную и экономическую отдачу, и стремиться высвободить потенциал цифровой экономики наряду с решением сопутствующих проблем. Мы подтверждаем нашу приверженность обеспечению надежного государственного управления, в том числе путем борьбы с коррупцией. Мы будем поддерживать эффективное функционирование международной валютной системы и активизируем работу по укреплению международных соглашений и сотрудничества. Мы твердо намерены совместно оказывать помощь уязвимым странам в удовлетворении потребностей в финансировании. Мы также будем совместно повышать прозрачность в вопросах долга и совершенствовать применение устойчивых подходов к финансированию со стороны как заемщиков, так и кредиторов (государственных и частных). Мы будем поддерживать усилия стран по сохранению устойчивости долговой ситуации или ее восстановлению в случае утраты устойчивости долга и работать со всеми заинтересованными сторонами над совершенствованием архитектуры для урегулирования суверенного долга.

Мы приветствуем «Глобальную программу мер экономической политики» директора-распорядителя.

Мы приветствуем исключительные меры МВФ для оказания помощи государствам-членам в преодолении кризиса посредством рекомендаций по экономической политике, развития потенциала и ускоренного предоставления финансовой поддержки. Мы рассчитываем, что МВФ будет продолжать активно работать со странами в тесном сотрудничестве со своими партнерами. С этой целью мы поддерживаем действия МВФ, призванные в полной мере использовать и при необходимости далее адаптировать его кредитный инструментарий, чтобы помочь государствам-членам удовлетворять свои потребности в финансировании в условиях вызванной пандемией неопределенности. Мы также поддерживаем дальнейшее изучение МВФ возможности использования дополнительных инструментов для удовлетворения потребностей стран-членов по мере развития кризиса с учетом применимого опыта предыдущих кризисов. Мы поддерживаем возобновление целенаправленного надзора МВФ на двусторонней основе. Мы приветствуем сохраняющийся упор в работе МВФ на вопросы, связанные с кризисом, и содействие государствам-членам в создании более устойчивой мировой экономики, в том числе путем решения давно существующих и все более неотложных проблем. В этой связи мы поддерживаем работу МВФ над другими вопросами, которые являются критически важными для макроэкономики и соответствуют его мандату, в том числе вопросами, касающимися макроэкономических последствий и мер политики в областях социальных расходов, управления, изменения климата и перехода на цифровые технологии. Мы поддерживаем расширение помощи МВФ в решении особых проблем, стоящих перед малыми, уязвимыми и пострадавшими от конфликтов государствами, а также странами, принимающими беженцев.

Очень важно обеспечить возможность для МВФ оказывать поддержку своим беднейшим и наиболее уязвимым странам-членам, которые не имеют широкого доступа на финансовые рынки. Мы приветствуем продление еще на шесть месяцев облегчения обслуживания долга в рамках Трастового фонда для ограничения и преодоления последствий катастроф (ККРТ) и достигнутые результаты в привлечении дополнительных кредитных ресурсов для Трастового фонда на цели сокращения бедности и содействия экономическому росту (ПРГТ). Мы поддерживаем действия МВФ по дальнейшему увеличению ресурсов ПРГТ и ККРТ и надеемся на поступление дополнительных взносов в виде грантов, в том числе от новых участников. Мы поддерживаем продление срока действия Инициативы по приостановке выплат в счет обслуживания долга (DSSI). Мы разочарованы отсутствием прогресса в обеспечении участия частных кредиторов в DSSI и настоятельно рекомендуем им участвовать в инициативе на сопоставимых условиях по просьбе стран, соответствующих установленным критериям. Мы рекомендуем официальным двусторонним кредиторам в полной мере участвовать в этой инициативе. Мы предлагаем МВФ продолжать поддерживать действенную и прозрачную реализацию DSSI вместе со Всемирным банком. Мы приветствуем принципиальную договоренность Группы 20-ти об «Общей основе условий в отношении долга после DSSI», которая также согласована с Парижским клубом. Мы ожидаем, что Общая основа будет опубликована ко времени проведения Совещания министров финансов и управляющих центральных банков Группы 20-ти в ноябре 2020 года. Мы также приветствуем продолжающиеся усилия МВФ для содействия своевременному и комплексному урегулированию задолженности путем поддержки усиленной координации действий официальных кредиторов, выявления пробелов в международной архитектуре урегулирования требований частного сектора и работы с частными кредиторами и другими заинтересованными сторонами, а также проведения оценки политики МВФ в отношении суверенного долга. Мы предлагаем МВФ подготовить анализ потребностей развивающихся стран во внешнем финансировании и вариантов устойчивого финансирования.

Мы подтверждаем твердое намерение и в будущем сохранять дееспособность МВФ как организации, основанной на системе квот и обеспеченной достаточными ресурсами, находящейся в центре глобальной системы финансовой безопасности. Мы приветствуем достигнутое продвижение во введении в действие соглашений об удвоении объема Новых соглашений о займах (НСЗ) и о новом раунде Двусторонних соглашений о займах (ДСЗ) с 1 января 2021 года и призываем всех участников НСЗ и ДСЗ как можно скорее обеспечить ратификацию своего участия на национальном уровне. Мы будем тщательно отслеживать потребности в ресурсах МВФ. Мы по-прежнему твердо намерены вернуться к рассмотрению вопроса о достаточности уровней квот и будем продолжать реформы управления МВФ в рамках 16-го общего пересмотра квот, включая новую формулу расчета квот в качестве ориентира, до 15 декабря 2023 года.

Наше следующее совещание планируется провести 10 апреля 2021 года.

Департамент коммуникаций МВФ

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