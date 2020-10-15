Source: Russia Federal Space

#РКЦ Прогресс#Главное#Союз-515.10.2020 13:13

Началась поставка оборудования по проекту «Союз-5»

В Ракетно-космический центр «Прогресс» (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») прибыли первые автомашины с оборудованием для комплекса оборудования сварки трением с перемешиванием из ЗАО «Чебоксарское предприятие «Сеспель». Новая технология будет использоваться при производстве баковых конструкций перспективной ракеты-носителя «Союз-5».

На производственную площадку в Самару доставлены три карусельные плиты и другие комплектующие. В настоящее время в РКЦ «Прогресс» подготовлены котлованы под три установки, начат процесс бетонирования. Оборудование, выполняющее роботизированную сварку трением с перемешиванием, изготавливает российская компания ЗАО «Чебоксарское предприятие «Сеспель».

Установки создаются с учетом требуемых для ракетного производства толщин, сплавов, специфических видов сварочных швов: кольцевых, круговых и меридианных. Для создания новой ракеты-носителя «Союз-5» по заказу РКЦ «Прогресс» в «Сеспель» будут изготовлены три установки и оснастка к ним под сварку трением с перемешиванием деталей из алюминиевых сплавов.

Согласно техническому заданию установки способны обеспечивать сварку листов толщиной порядка 30 мм, оборудование мощное, и это положительно сказывается на качестве шва и точности. Установки создаются с учетом требуемых для ракетного производства толщин, сплавов , специфических видов сварочных швов: кольцевых, круговых и меридианных.

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