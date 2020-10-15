Source: IMF – News in Russian

Директор-распорядитель МВФ Кристалина ГеоргиеваВашингтон, округ Колумбия

15 октября 2020 г.

1. Введение: «люди — сестры и братья»

Прежде всего хочу поблагодарить доктора Эрнеста Квамину Аддисона за его прекрасное выступление и вклад, который он внес на посту председателя Совета управляющих МВФ.

Размышляя о разительных изменениях, произошедших в мире за последний год, я посетила Бреттон-Вудс в штате Нью-Гемпшир, где в 1944 году 44 делегата поставили подписи под нашими Статьями соглашения. Нашим основателям предстояло решить две колоссальные задачи: справиться с последствиями разрушений, вызванных войной, и в то же время заложить фундамент более мирного и процветающего послевоенного мира.

По завершении конференции Джон Мейнард Кейнс точно выразил важность международного сотрудничества, дающего миру надежду. По его словам, «если мы будем продолжать эти усилия, … братство людей станет уже не просто фразой».

Сейчас, когда мы готовимся принять в нашу организацию 190-го члена, Андорру, деятельность МВФ свидетельствует о его приверженности ценностям сотрудничества и солидарности, лежащим в основе единения людей как сестер и братьев.

Сегодня мы переживаем новый Бреттонвудский «момент». Это — пандемия, которая уже унесла более миллиона жизней. Это — экономическое бедствие, из-за которого мировая экономика в этом году сократится на 4,4 процента, а объем производства к следующему году, по оценке, будет меньше потенциального на 11 трлн долларов США. И это — невыразимое отчаяние людей, столкнувшихся с сильнейшими нарушениями условий жизни и, впервые за десятилетия, ростом бедности.

И вновь перед нами стоят две колоссальные задачи: борьба с кризисом сегодня — и в то же время создание лучшего завтра.

Мы знаем, какие меры необходимо принять без промедления. Надежное восстановление экономики возможно только если мы победим пандемию. Меры в области здравоохранения должны оставаться приоритетным направлением — я обращаюсь к вам с призывом поддержать производство и распределение эффективных средств лечения и вакцин, чтобы обеспечить доступ к ним всем странам.

Я также призываю вас продолжать меры поддержки работников и предприятий, пока кризис в области здравоохранения не будет надежно преодолен.

Мы стали свидетелями принятых в мировом масштабе налогово-бюджетных мер на сумму 12 трлн долларов США. Ведущие центральные банки увеличили свои балансы на 7,5 трлн долларов США. Эти синхронизированные меры позволили предотвратить наблюдавшиеся во время предыдущих кризисов разрушительные эффекты взаимосвязи между макроэкономикой и финансовым сектором.

Но почти все страны все еще испытывают серьезные трудности, особенно страны с формирующимся рынком и развивающиеся страны. И хотя мировая банковская система к началу кризиса располагала высокими буферными резервами капитала и ликвидности, во многих странах с формирующимся рынком имеется сегмент слабых банков. Необходимо принять меры, чтобы предотвратить нарастание финансовых рисков в среднесрочной перспективе.

Нам предстоит путь, который я назвала «долгим восхождением» мировой экономики — он будет трудным, неравномерным, сопряженным с неопределенностью — и чреватым неудачами.

Но это путь наверх. При этом у нас будет возможность попытаться решить некоторые из долговременных проблем — низкой производительности, медленного роста, высокого неравенства и надвигающегося климатического кризиса. Мы в состоянии не просто восстановить мир, существовавший до пандемии, мы можем строить лучше, создавая более стойкий, экологически устойчивый и инклюзивный мир.

Мы должны реализовать этот новый Бреттонвудский момент.

2. Мост к будущему: три насущные задачи

Как это сделать? Я вижу три насущные задачи.

Во-первых, надлежащие меры экономической политики. То, что было верно во время Бреттонвудской конференции, остается справедливым и сегодня. Продуманная макроэкономическая политика и прочные институты принципиально важны для роста, создания рабочих мест и повышения уровня жизни.

Универсальных решений нет — меры политики должны учитывать нужды конкретных стран. Необходимость в поддержке будет сохраняться еще некоторое время — преждевременное ее прекращение сопряжено с риском неоправданного тяжелого экономического ущерба. Характер этой поддержки должен определяться стадией кризиса — в целом с более широкой поддержкой на раннем этапе и переходом к более адресной помощи по мере восстановления экономики стран.

Прочные среднесрочные основы денежно-кредитной, налогово-бюджетной и финансовой политики, а также реформы, направленные на стимулирование торговли, повышение конкурентоспособности и производительности, могут способствовать обеспечению уверенности для принятия мер политики сейчас наряду с укреплением столь необходимой устойчивости в будущем.

Эта работа включает тщательное отслеживание рисков, связанных с повышенными уровнями государственного долга. По нашему прогнозу, уровни долга в 2021 году значительно возрастут — до приблизительно 125 процентов ВВП в странах с развитой экономикой, 65 процентов ВВП в странах с формирующимся рынком и 50 процентов ВВП в странах с низким доходом.

Фонд предоставляет облегчение бремени задолженности своим беднейшим странам-членам, и вместе со Всемирным банком мы поддерживаем продление Группой 20-ти Инициативы по мораторию на обслуживание долга.

Кроме того, в случаях, когда долговая ситуация неустойчива, следует без промедления проводить реструктуризацию долга. Мы должны стремиться к большей прозрачности в вопросах долга и усилению координации действий кредиторов. Я с удовлетворением отмечаю обсуждение Группой 20-ти Общей основы для урегулирования суверенного долга, а также нашего призыва к совершенствованию архитектуры для урегулирования суверенного долга, включая участие частного сектора.

Мы служим нашим государствам-членам, поддерживая их меры экономической политики.

При этом меры политики должны отвечать интересам людей — это моя вторая насущная задача.

Чтобы получить полную отдачу от проведения обоснованной экономической политики, мы должны больше инвестировать в людей. Это означает защиту уязвимых слоев населения. Это также означает наращивание человеческого капитала как основы роста и устойчивости экономики.

COVID-19 наглядно показал, насколько важны надежные системы здравоохранения.

В условиях роста неравенства и быстрых технологических изменений необходимы развитые системы образования и профессиональной подготовки для расширения возможностей и сокращения социальных разрывов.

Ускоренное повышение гендерного равенства может в корне изменить ситуацию в мире. В странах с наибольшей степенью неравенства сокращение гендерного разрыва может увеличить ВВП в среднем на 35 процентов.

А инвестиции в нашу молодежь — поистине инвестиции в наше будущее. Им необходим доступ к здравоохранению и образованию, а также доступ к интернету, потому что именно это открывает им доступ к цифровой экономике, которая так важна для роста и развития в будущем.

Увеличение доли населения, имеющего доступ к интернету, на 10 процентов в странах Африки к югу от Сахары может поднять реальный рост ВВП на душу населения на величину до 4 процентных пунктов.

Внедрение цифровых технологий также способствует развитию финансовой интеграции как мощного инструмента для преодоления бедности.

Пандемия показала, что более не допустимо пренебрегать мерами предосторожности в области здравоохранения, и точно так же мы уже не можем себе позволить игнорировать изменение климата — с этим связана моя третья насущная задача .

Мы уделяем особое внимание проблеме изменения климата, поскольку она в критической степени влияет на макроэкономическое развитие, создавая серьезнейшие угрозы для мира и процветания. Эта проблема также критически важна для людей и для планеты.

За последнее десятилетие прямой ущерб от связанных с климатом бедствий составил в общей сложности примерно 1,3 триллиона долларов США. Если вам не нравится этот кризис в области здравоохранения, вам уж совсем не понравится кризис, связанный с климатом.

Наше исследование МВФ показывает, что за счет сбалансированного сочетания зеленых инвестиций и повышения платы за выбросы углерода мы можем выйти на нулевой уровень выбросов к 2050 году и при этом способствовать созданию миллионов новых рабочих мест.

У нас есть историческая возможность построить более зеленый и при этом более процветающий мир с большим числом рабочих мест .

В условиях низких процентных ставок обоснованные инвестиции сегодня могут обернуться четырьмя видами дивидендов завтра: они позволят предотвратить будущие потери, стимулировать прирост экономики, сохранить жизни людей и принести социальные и экологические выгоды каждому.

3. Роль МВФ

Мы в МВФ неустанно работаем для того, чтобы поддержать прочное восстановление экономики — и повысить ее устойчивость к потрясениям в будущем, в условиях адаптации стран к структурным преобразованиям, вызванным изменением климата, ускорением перехода на цифровые технологии и развитием экономики на основе знаний.

С момента начала пандемии мы приняли обязательства по кредитованию на сумму более 100 млрд долларов США — и мы все еще располагаем значительными ресурсами из нашего кредитного потенциала в 1 триллион долларов США.

Мы будем и впредь уделять повышенное внимание неотложным нуждам стран с формирующимся рынком и стран с низким доходом, особенно малых и уязвимых государств, помогая им обеспечивать выплату зарплаты врачей и медицинского персонала и защищать наиболее уязвимое население и секторы экономики.

Наши беспрецедентные меры стали возможны исключительно благодаря щедрой поддержке со стороны стран-членов. Увеличение вдвое Новых соглашений о займах, а также новый раунд двусторонних соглашений о заимствовании позволяют сохранить этот финансовый потенциал. Страны-члены также внесли столь необходимые взносы в наши трастовые фонды для ограничения и преодоления последствий катастроф и для сокращения бедности и содействия экономическому росту.

Это позволило нам поддержать наших государств-членов с низким уровнем дохода посредством облегчения бремени задолженности и утроить объем нашего льготного кредитования. Мы работаем с нашими государствами-членами с целью дальнейшего увеличения наших кредитных ресурсов, адаптации нашего кредитного инструментария и наращивания нашей поддержки в развитии потенциала стран.

Сотрудники МВФ просто великолепно проявили себя во время этого кризиса, они трудятся день и ночь. Я от души благодарю их и мою команду руководства Фонда.

Я также глубоко признательна нашим исполнительным директорам — они принимали активное участие во всех этапах работы в последние полгода.

4. Заключение: не упустить момент

Лучшим памятником тем, кого мы потеряли в результате этого кризиса, будет, по выражению Кейнса, «это масштабное сооружение» — создание более устойчивого и справедливого мира.

Наши основатели сделали это. Теперь очередь за нами. Это наш момент!

А теперь я с удовольствием предоставляю слово моему другу и хорошему партнеру МВФ, президенту Группы организаций Всемирного банка Дэвиду Малпассу.

Департамент коммуникаций МВФ

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