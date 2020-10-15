Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#КД НТИ#НТИ#Олимпиада15.10.2020 07:30

Новый сезон Олимпиады Кружкового движения НТИ

Открыта регистрация на шестой сезон Олимпиады Кружкового движения НТИ для учащихся 8−11 классов, предназначенной для изучения современных технологий, получая при этом преимущества при поступлении в вузы:

Соревнования пройдут по 28 направлениям, в том числе по 3 космическим:

спутниковые системы;

аэрокосмические системы;

анализ космических снимков.

Олимпиада будет проходить в несколько этапов: отборочные и финал. Финалисты будут работать с реальным инженерным оборудованием, применяя на практике продемонстрированные на отборочных этапах знания. Увидеть, что космос ближе, чем кажется, освоить востребованные профессиональные навыки, собрать свой собственный спутник в команде друзей, научиться анализировать космические данные, создать свой планетоход можно, приняв участие в космических профилях Олимпиады.

Для того, чтобы подать заявку, достаточно зарегистрироваться на сайте олимпиады по ссылке до конца октября 2020 года.

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