ООО «Газпром добыча Ноябрьск» выполнило план по доставке метанола на добывающие объекты в Якутии и на Камчатке

Source: Gazprom in Russian

Новости проектов и регионов

15 октября 2020, 15:40Управление материально-технического снабжения и комплектации ООО «Газпром добыча Ноябрьск» осуществило доставку метанола на объекты Камчатского газопромыслового управления и Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения.Согласно графику поставки метанола в 2020 году специалистами компании реализована сложная логистическая схема транспортировки на данные удаленные объекты. С площадки Томского завода ООО «Сибметахим» на камчатские месторождения компании было доставлено 356,37 т, на Чаяндинское месторождение — 3876,59 т. В мультимодальной перевозке смешанного сообщения были задействованы 116 единиц специализированных контейнеров-цистерн. Емкости доставлялись поочередно грузовыми автомобилями, железной дорогой, речными баржами, морскими судами и вновь автомобилями до пунктов назначения. В ходе доставки на Камчатку контейнеры-цистерны с метанолом преодолели Охотское море.Доставленный метанол обеспечит бесперебойную работу по добыче и поставке углеводородного сырья в плановых объемах установленного качества.

Справка

ООО «Газпром добыча Ноябрьск» — 100-процентное дочернее предприятие ПАО «Газпром», осуществляющее разработку 8 месторождений, в том числе 4 газовых, 2 газоконденсатных и 2 нефтегазоконденсатных.

Производственные объекты компании расположены в Ямало-Ненецком автономном округе, на Камчатке и в Якутии. В составе предприятия — 3 газовых промысла и 3 газопромысловых управления.

На правах оператора компания оказывает услуги по добыче и подготовке газа независимым недропользователям на Губкинском, Муравленковском, Новогоднем, Вынгапуровском, Тарасовском, Северо-Губкинском, Вьюжном, Метельном и Еты-Пуровском месторождениях (ЯНАО).

В компании внедрена и функционирует интегрированная система менеджмента, соответствующая требованиям корпоративного стандарта СТО Газпром 9001 и международным стандартам ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 50001.

Коллектив насчитывает свыше 4500 человек. Главный офис расположен в Ноябрьске.

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