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#Роскосмос#Главное#WorldSkills#WorldSkills Hi-Tech15.10.2020 15:29

Отраслевые учебно-методические сборы по стандартам WorldSkills

С 12 по 22 октября 2020 года на 13 площадках в 4 регионах проходят отраслевые учебно-методические сборы работников дочерних организаций Госкорпорации «Роскосмос» по стандартам WorldSkills. Сборы являются неотъемлемой частью подготовки сборной команды Госкорпорации «Роскосмос» к VII Национальному чемпионату сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности по стандартам WorldSkills (WorldSkills Hi-Tech — 2020) и организуются в целях тренировки участников и экспертов-компатриотов к работе на конкурсной площадке в период соревнований.

Обучение проходят 37 участников основной категории, 20 участников категории «Навыки Мудрых», 34 эксперта-компатриота из 21 организации Госкорпорации «Роскосмос». Тренировки участников основной категории и категории «Навыки мудрых» проходят под руководством опытных наставников по 19 компетенциям WorldSkills в очном и дистанционном формате.

Эксперты-компатриоты принимают участие в обучающих мастер-классах и тренингах, направленных на повышение профессиональных навыков экспертов в работе с технической документацией, практики организации и проведения чемпионатов по стандартам WorldSkills Russia, проведения оценки конкурсных работ участников. Движение WorldSkills создано для повышения стандартов профессиональной подготовки и квалификации кадров с помощью проведения профессиональных чемпионатов по всему миру.

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