О. Алексеев: При строительстве жилых домов должны возводиться и объекты социальной инфраструктуры

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в обсуждении изменений региональных нормативов градостроительного проектирования в Саратовской области.

Представитель в СФ от законодательного (представительного) органа государственной власти Саратовской области Олег Алексеев АлексеевОлег Александровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Саратовской области принял участие в заседании рабочей группы в областной Думе. На мероприятии обсуждались внесенные изменения в региональные нормативы градостроительного проектирования.

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Сенатор отметил, что депутаты Саратовской областной Думы законодательно запретили строить дома с отклонениями от нормативного проектирования. Правительство региона своим постановлением установило максимальную этажность в 10 этажей для городов с населением свыше 100 тыс. человек, в селах можно строить дома с максимальной высотностью в три этажа.

«Изменение этажности при согласовании с органами власти возможно в целях комплексного развития городской территории, завершения строительства домов обманутых дольщиков, завершения инвестиционных проектов в границах зон перспективного развития жилой застройки», – пояснил Олег Алексеев. По его словам, при этом областной центр поделили на три исторические подзоны, к которым предъявляются различные требования.

В ходе заседания рассматривалось несколько инвестиционных проектов, предлагаемых к реализации в Саратове, Энгельсе и в Саратовском районе. Предполагается строительство жилых комплексов переменной этажности, социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры. Проекты будут обсуждены на Градостроительном совете, сказал сенатор.

«В Саратовской области удалось изменить подходы к комплексной застройке. Раньше некоторые строители планировали точечную застройку без соблюдения этажности, возведения детских площадок. Но нельзя забывать об интересах жителей. Комплексное развитие территорий — первоочередная задача. Главное — чтобы при строительстве вместе с жилыми домами появлялась социальная инфраструктура: поликлиника, детские сады и школы, парковые зоны отдыха», — подчеркнул Олег Алексеев.

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