По материалам проверки Новоуренгойской транспортной прокуратуры возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Новоуренгойской транспортной прокуратурой проведена проверка в связи с затоплением в сентябре 2020 года несамоходной баржи, груженной железобетонными изделиями, в Обской губе.

Установлено что, в нарушение законодательства о безопасности судоходства, теплоход «Беломорский -21», буксирующий баржу, шел по участку внутреннего водного пути реки в отсутствие разрешения на движение несамоходного судна в данном разряде бассейна. Сухогрузная баржа имела установленные технические ограничения по ветро-волновому режиму. Таким образом, судно находилось в условиях плавания, отличающихся от его предназначения, что привело к неконтролируемому поступлению забортной воды в трюм баржи и ее затоплению.

Владельцу баржи причинен ущерб на сумму более 800 тыс. рублей, а собственнику груза – более 3,7 млн рублей.

Прокурор направил материалы проверки в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта).

Расследование уголовного дела находится на контроле Уральской транспортной прокуратуры.

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