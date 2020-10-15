По результатам обращения предпринимателя к Генеральному прокурору Российской Федерации привлечено к ответственности руководство Государственной инспекции труда в Калининградской области

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

В ходе приема представителей бизнес-сообщества г. Калининграда 18 сентября текущего года Генеральный прокурор Российской Федерации Игорь Краснов поручил аппарату Генпрокуратуры России организовать рассмотрение жалобы представителя коммерческого предприятия на действия Государственной инспекции труда в Калининградской области.

Установлено, что 17 марта 2020 года инспекцией было издано распоряжение о проведении внеплановой выездной проверки на предприятии в связи с поступлением информации из Калининградского регионального отделения ФСС России о неуплате страховых взносов. При этом, вопреки требованиям закона, контролирующий орган не согласовал ее с прокуратурой. Прокурору было направлено лишь извещение о проведении проверки по основанию незамедлительности.

В то же время, в силу поручения Председателя Правительства Российской Федерации от 18 марта 2020 года и постановления Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2020 года проведение каких-либо проверок без согласования с органами прокуратуры в этот период не допускалось, все назначенные до 18 марта 2020 года проверки подлежали приостановлению, а затем завершению в связи с невозможностью их проведения.

Учитывая допущенные органом контроля нарушения законодательства при организации проверки, прокуратурой области в отношении заместителя руководителя инспекции возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 19.6.1 КоАП РФ (несоблюдение должностными лицами органов государственного контроля (надзора), органов местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, осуществляющих контрольные функции, требований законодательства о государственном контроле (надзоре), муниципальном контроле). Дело направлено мировому судье, результаты его рассмотрения находится на контроле прокуратуры области и аппарата Генпрокуратуры России.

Кроме того, в ходе мероприятия по контролю инспекцией были допущены многочисленные нарушения законодательства в части истребования документов, не относящихся к предмету проверки, и сокращения сроков их предоставления, несоблюдения порядка оформления и вручения акта проверки.

Названные нарушения были отражены прокуратурой области в представлении, внесенном руководителю инспекции, которое рассмотрено и удовлетворено, виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, результаты проверки отменены.

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