По результатам проверки, организованной Управлением Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе, погашена задолженность по оплате труда

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Во исполнение поручения Управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе прокуратурой г. Санкт-Петербурга проведена проверка исполнения трудового законодательства.

Установлено, что перед работниками ООО «Метроподземстрой» образовалась задолженность в размере более 4 млн 300 тыс. рублей.

С целью устранения нарушений прокуратурой г. Санкт-Петербурга руководителю ООО «Метроподземстрой» внесено представление, в отношении исполняющего обязанности генерального директора данной организации возбуждено дело об административном правонарушении.

В результате вмешательства Управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе задолженность перед работниками полностью погашена.

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