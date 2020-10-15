Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное#Космический урок#МКС#Музей космонавтики15.10.2020 16:19

Состоялся третий космический урок

Сегодня, 15 октября 2020 года, прошел урок физики по теме «Радиация на Земле и в космосе» с прямым включением с борта Международной космической станции. В рамках урока эксперты вместе со школьниками изучали радиоактивность, влияние галактического излучения на жизнь человека на Земле и в условиях космического полёта, а также радиобиологические эксперименты, которые проводят космонавты на околоземной орбите.

В прямом включении с борта станции космонавты Роскосмоса Анатолий Иванишин и Иван Вагнер ответили на вопросы учащихся школ и рассказали о радиационном фоне на МКС, о том какую дозу радиации получает космонавт за один полет и как космонавты защищаются от радиации на орбите. Кроме того, находясь в Музее космонавтики, на связь вышли Герой Советского Союза, летчик-космонавт Александр Лавейкин и научный сотрудник кафедры физики космоса физфака МГУ Александр Прохоров.

Госкорпорацией «Роскосмос» при поддержке Музея космонавтики реализуется музейно-образовательное шоу для школьников — проект «Космический урок 2.0. Перезагрузка». Каждый месяц с августа по декабрь 2020 года космонавты отряда Роскосмоса с борта Международной космической станции совместно с экспертами в прямом эфире будут проводить для школьников интерактивные уроки по школьным предметам.

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