С. Фабричный: Важно сохранить мандат Минской группы ОБСЕ в процессе мирного урегулирования в Нагорном Карабахе

Source: Russia – Council of the Federation

Сенаторы в режиме видеоконференции приняли участие в заседаниях Комиссий ПАСЕ.

Первый заместитель председателя Комитета СФ по науке, образованию и культуре Дмитрий Василенко, ВасиленкоДмитрий Юрьевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ленинградской области заместитель председателя Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Александр Башкин БашкинАлександр Давыдовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Астраханской области и член Комитета Совета Федерации по Регламенту и организации парламентской деятельности Сергей Фабричный ФабричныйСергей Юрьевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Новгородской области приняли участие в заседаниях Комиссии ПАСЕ по юридическим вопросам и правам человека и Комиссии ПАСЕ по культуре, науке, образованию и СМИ.

Мероприятие прошло в режиме видеоконференции.

Смотрите также

Основной темой обсуждения на заседании Комиссии ПАСЕ по юридическим вопросам и правам человека стало рассмотрение заявления о ситуации в Нагорном Карабахе. Ранее этот вопрос рассматривался в порядке текущих дебатов на заседании Постоянного комитета ПАСЕ.

Действующий режим прекращения огня является достаточно хрупким, и в таких условиях неосторожные и необдуманные заявления, недостаточно взвешенные публичные оценки могут только способствовать эскалации на линии соприкосновения

Сергей Фабричный призвал членов Комиссии сосредоточиться на решении первоочередной задачи – обеспечить устойчивый характер режима прекращения огня, который был согласован по итогам трехсторонних переговоров министров иностранных дел России, Азербайджана и Армении в Москве 10 октября этого года. «Действующий режим прекращения огня является достаточно хрупким, и в таких условиях неосторожные и необдуманные заявления, недостаточно взвешенные публичные оценки могут только способствовать эскалации на линии соприкосновения», — подчеркнул сенатор. В этой связи он также отметил несвоевременность и опасность инициативы направления в зону конфликта специальной миссии ПАСЕ, а важность сохранения мандата Минской группы ОБСЕ в процессе мирного урегулирования в Нагорном Карабахе.

Александр Башкин подчеркнул, что в нагорно-карабахском конфликте нарушаются основные права человека. Прежде всего, право на жизнь мирных граждан. «Наша главная задача – остановить гибель людей. Сейчас существует единственный мандат, признанный сторонами конфликта и всем мировым сообществом – Минская группа ОБСЕ. И важно продолжать работать в рамках именно этого мандата, а не создавать дополнительные мониторинговые миссии, в том числе по линии ПАСЕ», — считает сенатор.

По итогам обсуждения проекта заявления по ситуации в Нагорном Карабахе Сергей Фабричный внес ряд важных поправок с учетом подходов Российской Федерации к разрешению текущего кризиса.

В рамках заседания Комиссии по культуре, науке, образованию и СМИ, в котором принял участие Дмитрий Василенко, состоялось обсуждение вступительного меморандума к докладу «Вклад Парламентской ассамблеи в создание «Исторической обсерватории» в целях продвижения общих ценностей Большой Европы и содействия миру.

MIL OSI