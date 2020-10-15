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Роскосмос. Третий сезон чемпионата «Реактивное движение» – Новости – Госкорпорация «Роскосмос»

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#Роскосмос#Главное#Чемпионат#Реактивное движение

15.10.2020 09:01

Третий сезон чемпионата «Реактивное движение»

Стартовал третий сезон ракетостроительного чемпионата, организованного проектом VoltBro и НИИ механики МГУ имени М.В. Ломоносова при поддержке Госкорпорации «Роскосмос», негосударственного института развития «Иннопрактика», Кружкового движения НТИ Сколковского института науки и технологий, «Кванториума» г. Калуги, компании «Образование будущего» и проекта «Космический рейс».

В сезоне 2019-2020 гг. финал чемпионата прошел на базе аэродрома «Орешково» Калужской области. В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией пуски ракет смогли произвести 9 команд. В новом сезоне планируется проведение полномасштабного финала. 28 сентября 2020 года стартовал прием заявок от команд на чемпионат, который продлится до 30 октября 2020 года. На официальном сайте чемпионата можно зарегистрироваться на следующие треки чемпионата:

Водные ракеты (1-я ступень) — для участников от 12 до 14 лет, не принимавших участие в чемпионате прежде. Задача — разработать ракету и запрограммировать электронную систему спасения из конструктора на базе Arduino IDE;

водные ракеты (2-я ступень) — для участников, прошедших первую ступень. Нужно разработать пусковое устройство и ракету, летящую на максимальную высоту;

водные ракеты (3-я ступень) — для участников, прошедших вторую ступень. Необходимо разработать двухступенчатую гидропневматическую ракету и пусковую установку для запуска на максимальную высоту;

твердотопливные ракеты (1-я ступень) — для участников с 14 до 17 лет. Команда должна разработать ракету и электронную систему спасения для твердотопливной ракеты с высотой полета более 200 метров, используя конструктор на базе Arduino IDE (Двигатель 100 Н*с);

твердотопливные ракеты (2-я ступень) — для участников, прошедших 1-ю ступень. Разработать ракету-носитель с электронной системой спасения, выводящую на высоту более 200 метров полезную нагрузку (Двигатель 100 Н*с);

твердотопливные ракеты (3-я ступень) — для участников, прошедших 2-ю ступень. Разработать ракету-носитель, выводящую на высоту полезную нагрузку формата CubeSat (Двигатель 300 Н*с);

студенческие и взрослые команды могут начать участие со второй ступени любого направления.

В этом году также предусмотрена возможность приехать и запустить собственную ракету без участия в чемпионате — трек «На старт». Состав команды — 3 участника (конструктор, программист, схемотехник) + 1 руководитель. В чемпионате предусмотрены две сессии при участии специалистов российской ракетно-космической отрасли. В феврале 2021 года команды защищают проекты ракет, а в начале апреля того же года пройдет приемка наземных испытаний. В мае состоится финал чемпионата в г. Калуга, на котором станут известны лучшие ракетостроители сезона 2020-2021 гг.

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