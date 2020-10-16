Антон Инюцын: «Исследования Энергоплатформы БРИКС – это первое совместное заявление стран «пятерки» о нашем видении собственной роли как объединения в мировой энергетике»

Source: Russia Ministry of Energy

15 октября, Москва. – Заместитель Министра энергетики Росийской Федерации Антон Инюцын дал старт презентации первых аналитических продуктов, подготовленных в рамках Платформы энергетических исследований БРИКС.«В рамках пятой встречи Министров энергетики стран «пятерки» исследования «Обзор энергетических секторов стран БРИКС» и «Приоритеты технологического развития ТЭК стран БРИКС» были одобрены главами делегаций, и сегодня мы представляем их широкой аудитории. Данные исследования – это результаты совместной работы наших пяти стран», – отметил замминистра.По итогам презентации прошла дискуссия, посвященная обсуждению выводов, представленных в публикации, мировых тенденций, влияющих на энергосистемы стран объединения, роли БРИКС в мировой энергетике и потенциалу взаимодействия стран «пятерки» на долгосрочное развитие энергетических рынков, а также перспектив технологического сотрудничества.Участие в обсуждении приняли представители исследовательских институтов и крупнейших энергетических компаний из стран БРИКС, включая генерального директора Центрального исследовательского института энергетики Республики Индия г-на Нандакумара, руководителя группы исследований Научно-исследовательского института экономики энергетики Китайской компании по эксплуатации морских нефтяных ресурсов г-на Вана, руководителя Центра компетенций технологического развития ТЭК Минэнерго России Олега Жданеева, руководителя Отдела исследований энергетического комплекса мира и России Института энергетических исследований РАН Вячеслава Кулагина, директора Энергетического центра бизнес-школыСКОЛКОВО Татьяны Митровой, а также других представителей стран БРИКС.Кроме того, большой интерес исследованиявызвали у представителей международных организаций. В дискуссии приняли участиегенеральный секретарь Международногоэнергетического форума г-н Джосеф МакМонигл, начальник Департамента энергетических исследований ОПЕК г-н Абдерразак Бенусеф, старший аналитик по энергетике ФСЭГ г-н Хуссейн Могхаддам.Антон Инюцын рассказал, что отчет об энергетике стран БРИКС представляет собой первый комплексный документ о текущем состоянии и стратегическом видении развития энергетики стран БРИКС. Особенность исследования заключается в том, что оноопираются исключительно на собственные статистические и прогнозные данные стран объединения.Согласно данным исследования роль объединения в мировой энергетике продолжит возрастать. К 2040 г. БРИКС обеспечит 41% мирового потребления и производства энергии. Ископаемые топлива продолжат доминировать в энергобалансе БРИКС в ближайшие два десятилетия, обеспечивая более 70% всего потребления. Большое внимание страны БРИКС планируют уделять расширению использования источников энергии с низким уровнем выбросов, включая природный газ, атом, ВИЭ. Доля газа в энергобалансе вырастет на 6%, атома на 4%, ВИЭ на 8%.В разработке исследования по технологиям приняли участие более 60 компаний и организаций страна БРИКС. Согласно результатам работы, наиболее актуальными с коммерческой точки зрения были выбраны технологии, связанные с цифровизацией, а также технологии чистой энергетики. Всего в документе представлены более 90 технологий, которые страны БРИКС сочли наиболее перспективными для совместной работы. «Мы рассчитываем, что результаты исследований найдут свое применение также и в практической плоскости и будут полезны не только государствам объединения, но и другим странам, международным организациям и крупнейшим энергетическим компаниям», – отметил замминстра.

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