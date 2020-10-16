А. Клишас принял участие в заседании Рабочей группы по мониторингу реализации конституционных изменений

Source: Russia – Council of the Federation

Заседание состоялось в Общественной палате Российской Федерации.

Председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, сопредседатель рабочей группы по мониторингу реализации конституционных изменений Андрей Клишас КлишасАндрей Александровичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Красноярского края принял участие в заседании рабочей группы.

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Также в заседании участвовали председатель Комитета Государственной Думы по государственному строительству и законодательству, сопредседатель рабочей группы Павел Крашенинников, директор Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ, сопредседатель рабочей группы Талия Хабриева, председатель Комитета СФ по международным делам Константин Косачев, КосачевКонстантин Иосифовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Марий Эл член Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков, Секретарь Общественной палаты РФ Лидия Михеева.

В рамках заседания обсуждался пакет законопроектов, внесенных Президентом РФ и направленных на реализацию положений Конституции Российской Федерации, одобренных на общероссийском голосовании 1 июля 2020 года.

Особое внимание было уделено проектам федеральных конституционных законов «О Правительстве Российской Федерации» и «О внесении изменений в Федеральный конституционный закон «О Конституционном Суде Российской Федерации» и проекту федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации», которые приняты Государственной Думой в первом чтении.

Законопроект уточняет понятие прокуратуры РФ, изменяется порядок назначения на должность Генерального прокурора, его заместителей, региональных прокуроров, прокуроров военных и других специализированных прокуратур

Так, изменения в Закон о прокуратуре направлены на реализацию поправок к статьям 83, 102 и 129 Конституции Российской Федерации, пояснил Андрей Клишас. По его словам, законопроект уточняет понятие прокуратуры РФ, изменяется порядок назначения на должность Генерального прокурора, его заместителей, региональных прокуроров, прокуроров военных и других специализированных прокуратур, раскрывается понятие «иные прокуроры», устанавливается обязанность прокурорских работников информировать о прекращении гражданства РФ или приобретении гражданства иностранного государства.

Сенатор выступил с предложением по процедуре рассмотрения кандидатуры на должность Генерального прокурора в Совете Федерации, «Согласно предусмотренным изменениям Совет Федерации не позднее недельного срока со дня получения представления Президента Российской Федерации по кандидатуре на должность Генерального прокурора информирует в письменном виде Президента Российской Федерации о результатах рассмотрения указанной кандидатуры. В свою очередь мы предлагаем рассматривать представленную кандидатуру на ближайшем заседании Совета Федерации. Если представление поступило менее чем за пять рабочих дней до очередного заседания Совета Федерации, то представленную кандидатуру предлагается рассматривать на следующем заседании палаты».

Также парламентарий отметил, что особого внимания заслуживает положение законопроекта о том, что решения межгосударственных органов, принятые на основании положений международных договоров РФ в их истолковании, противоречащем Конституции России, не подлежат исполнению в Российской Федерации.

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