В «Газпром газораспределение Архангельск» прошли учения

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Новости проектов и регионов

16 октября 2020, 14:30

Компания «Газпром газораспределение Архангельск» провела учебно-тренировочные занятия на тему: «Взрыв на объекте газификации». Местом условного происшествия была выбрана Мини-ТЭЦ в Северодвинске. В мероприятии участвовала аварийно-диспетчерская служба (АДС) ООО «Газпром газораспределение Архангельск», а также службы экстренного реагирования Северодвинска.

Перед началом учебно-тренировочных занятий были приняты дополнительные профилактические меры против распространения новой коронавирусной инфекции: применяемые спецтехника и оборудование прошли дезинфекционную обработку, все участники применяли маски и перчатки.

По легенде учений в результате разгерметизации внутреннего газопровода образовалась загазованность помещений Мини-ТЭЦ с последующим взрывом и возгоранием. На локализацию аварии газовики прибыли первыми. Вслед за ними — пожарные, скорая помощь, полиция, служба спасения.

«В ходе учебной тренировки в кратчайшее время были приняты меры по локализации и ликвидации аварии, отработаны действия по эвакуации из загазованной среды, оказанию первой медицинской помощи», — отметил главный инженер — первый заместитель генерального директора ООО «Газпром газораспределение Архангельск» Андрей Кипуров.

Справка

В состав ООО «Газпром газораспределение Архангельск» входит пять аварийно-диспетчерских подразделений, штат которых укомплектован высококвалифицированными специалистами по эксплуатации и ремонту газового оборудования. Все подразделения оснащены специальной техникой и необходимым оборудованием. С 2012 года на базе АДС компании действует профессиональное аварийно-спасательное формирование.

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