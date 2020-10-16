В «Газпром трансгаз Краснодар» выбрали лучшие филиалы в области охраны труда

Source: Gazprom in Russian

Новости проектов и регионов

16 октября 2020, 16:15

В компании «Газпром трансгаз Краснодар» подвели итоги смотра-конкурса среди филиалов в области охраны труда.

Состязание прошло в два этапа. Среди основных критериев оценки подразделений — уровень безопасности на рабочих местах, соблюдение работниками правил по охране труда, обеспеченность работников средствами индивидуальной защиты, состояние санитарно-бытовых помещений, отсутствие производственного травматизма, а также вовлеченность всех работников компании в систему управления охраны труда.

В итоге лучшим подразделением в первой группе (основное производство) стало Анапское ЛПУМГ. Во второй группе, представляющей вспомогательное производство, — Управление связи.

Справка

ООО «Газпром трансгаз Краснодар» — 100-процентное дочернее предприятие ПАО «Газпром». Осуществляет свою производственную деятельность на Юге России, обеспечивая газоснабжение потребителей трех субъектов Российской Федерации: Краснодарского края, Ростовской области, Республики Адыгея, а также транспорт газа на экспорт в Турцию.

Компания эксплуатирует систему магистральных газопроводов протяженностью свыше 9 тыс. км, 14 компрессорных станций, более 350 газораспределительных станций.

На предприятии работают свыше 7 тыс. человек. В состав компании входит 18 филиалов. Головной офис расположен в Краснодаре.

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