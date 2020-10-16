В «Газпром трансгаз Краснодар» проведен ремонт ГРС хозяйственным способом

Source: Gazprom in Russian

Новости проектов и регионов

15 октября 2020, 18:00

Специалисты Смоленского УАВР ООО «Газпром трансгаз Краснодар» провели блочно-узловой капитальный ремонт шести газораспределительных станций Краснодарского края и Ростовской области.

Для этих целей в филиале предварительно была проведена комплектация необходимой техникой и оборудованием, обучен и аттестован персонал. При соблюдении всех необходимых карантинных мер филиал приступил к реализации производственной программы на газораспределительных станциях компании.

Так, на ГРС Ростов-2, ГPC-2 Таганрога, АГРС ст. Отрадной были выполнены работы по устройству фундаментов, последующему монтажу блоков одоризации газа, изготовлены и установлены молниеприемники и площадки обслуживания, проложены электрические кабели и импульсные линии для подключения блоков управления.

На газораспределительных станциях Апшеронска, Донецка и Азова, кроме общестроительных и специальных работ, потребовалось выполнить сварочно-монтажные работы на технологических трубопроводах. Это связано с ремонтом узлов переключения и подогрева газа, а также монтажом емкостей хранения конденсата.

При ремонте этих объектов специалисты компании сделали более 250 сварных соединении на трубах различного диаметра, включая замену трубопроводной арматуры соединительных деталей. Также были проведены комплексы работ по очистке, осушке и испытаниям ремонтируемых обвязок ГРС.

На данный момент отремонтированные объекты подключены к газотранспортной системе. Проводятся работы по пуско-наладке нового оборудования.

Справка

ООО «Газпром трансгаз Краснодар» — 100-процентное дочернее предприятие ПАО «Газпром». Осуществляет свою производственную деятельность на Юге России, обеспечивая газоснабжение потребителей трех субъектов Российской Федерации: Краснодарского края, Ростовской области, Республики Адыгея, а также транспорт газа на экспорт в Турцию.

Компания эксплуатирует систему магистральных газопроводов протяженностью свыше 9 тыс. км, 14 компрессорных станций, более 350 газораспределительных станций.

На предприятии работают свыше 7 тыс. человек. В состав компании входит 18 филиалов. Головной офис расположен в Краснодаре.

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