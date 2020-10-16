В Краснодаре осуждены недобросовестные застройщики, совершившие хищение более 930 млн рублей

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прикубанский районный суд г. Краснодара вынес приговор по уголовному делу в отношении учредителей ЖСК «Черкасский» Александра Коновалова, Павла Зуйкова, Ивана Кривули и Валерия Кулаги. Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

Установлено, что указанные лица в период с января 2013 г. по март 2017 г. заключили с гражданами договоры о порядке выплаты взносов и предоставления жилья членам ЖСК «Черкасский».

Кроме того, злоумышленники в период с января 2015 г. по июнь 2017 г., выступая от имени ООО «Радуга», заключили с гражданами и организациями договоры участия в долевом строительства многоквартирного дома, тем самым привлекли денежные средства граждан, после чего свои обязательства по строительству многоквартирного дома не выполнили.

Всего было заключено более 500 договоров долевого участия на общую сумму свыше 930 млн рублей.

В ходе предварительного следствия на недвижимое и движимое имущество осужденных наложен арест.

Суд, согласившись с позицией государственного обвинителя, назначил Коновалову и Зуйкову наказание в виде 5 лет лишения свободы, Кривуле – 4 лет 6 месяцев, Кулаге – 2 лет 8 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Приговор не вступил в законную силу.

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