В Омском филиале завершились работы по ремонту газопровода

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Новости проектов и регионов

16 октября 2020, 13:15

Специалисты ООО «Газпром трансгаз Томск» завершили плановый ремонт магистрального газопровода «СРТО — Омск» в зоне ответственности Омского линейного производственного управления магистральных газопроводов на участке 1583–1607 км. В ходе работ устранено 8 дефектов на 7 участках магистрали.

Ремонтные работы проводились по результатам внутритрубной диагностики состояния магистрального газопровода. В общей сложности на огневых было задействовано 93 специалиста и 30 единиц техники филиала, а также управления аварийно-восстановительных работ ООО «Газпром трансгаз Томск». Это авто- и спецтехника: трубоукладчики, экскаваторы, бульдозеры, самосвалы, автокраны, сварочные посты и другие транспортные средства.

Сложность ремонтных работ была обусловлена обводнением участков. Накануне огневых работ специалисты Омского филиала провели подготовительные мероприятия по водоотведению.

«Работы шли в круглосуточном режиме, и благодаря слаженности опытных специалистов завершены ранее установленного срока, — отметил директор Омского ЛПУМГ ООО „Газпром трансгаз Томск“ Валерий Шахов. — Комплекс проведенных огневых работ позволит обеспечить безопасную и бесперебойную поставку газа потребителям».

Справка

ООО «Газпром трансгаз Томск» — 100-процентное дочернее предприятие ПАО «Газпром». Компания обеспечивает эксплуатацию газотранспортных систем в 14 регионах Сибири и Дальнего Востока. Общая протяженность эксплуатируемых магистральных нефте- и газопроводов превышает 11,5 тысячи километров.

В составе компании 26 филиалов, в том числе 19 линейных производственных управлений магистральных газопроводов, одно линейное производственное управление магистральных трубопроводов. Компания эксплуатирует десять компрессорных станций, одну насосно-компрессорную станцию, 134 газораспределительные станции.

В ООО «Газпром трансгаз Томск» внедрена и функционирует Интегрированная система менеджмента, включающая в себя:

Систему менеджмента качества, соответствующую требованиям стандартов СТО Газпром 9001–2018, ISO 9001:2015 и ГОСТ Р ИСО 9001–2015;

Систему экологического менеджмента, соответствующую требованиям стандартов ISO 14001:2015 и ГОСТ Р ИСО 14001–2016;

Систему управления производственной безопасностью, соответствующую требованиям международного стандарта ISO 45001:2018.

Численность персонала предприятия — более 8800 человек. Головной офис компании расположен в Томске. Генеральный директор — Владислав Иванович Бородин.

Омское ЛПУМГ обеспечивает эксплуатацию около 400 км газопровода от севера Тюменской области до Новосибирской области, а также 360 км газопроводов-отводов, 24 газораспределительных станций, компрессорной станции «Омская».

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