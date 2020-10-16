В Саратовской области председатель муниципального собрания городского округа досрочно лишен полномочий из-за ненадлежащего исполнения обязанности по предоставлению сведений о доходах

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратура Татищевского района Саратовской области проверила исполнение депутатами городского округа обязанности по предоставлению сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера.

Установлено, что в сведениях, предоставленных председателем муниципального собрания городского округа ЗАТО Светлый в отношении своей супруги, за 2017 г. и 2018 г. содержатся неполные и недостоверные данные о доходах и имуществе.

Так, в декларациях не отражены объект недвижимости, дорогостоящее транспортное средство и доход, полученный по месту работы.

Поскольку принятие решения о применении меры ответственности к выборному должностному лицу принимается органом местного самоуправления, уполномоченным принимать решение на основании обращения высшего должностного лица региона, прокуратура направила в адрес губернатора Саратовской области информацию о необходимости досрочного снятия полномочий депутата в связи с утратой доверия.

По результатам голосования на внеочередном заседании муниципального собрания городского округа ЗАТО Светлый полномочия должностного лица досрочно прекращены.

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