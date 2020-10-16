В Юргинском ЛПУМГ прошла противоаварийная тренировка

Source: Gazprom in Russian

Новости проектов и регионов

16 октября 2020, 12:00

В рамках проверки готовности филиала к эксплуатации объектов в осенне-зимний период 2020–2021 года на КС «Проскоково» проведена противоаварийная тренировка.

Персоналом аварийных бригад Юргинского ЛПУМГ и формирований объектового звена НФГО и НАСФ в ходе тренировки были отработаны практические действия по ликвидации последствий условной ЧС на магистральном газопроводе.

Специалисты филиала провели мероприятия по локализации аварийной ситуации: «Разгерметизация трубы без возгорания в точке МГ „Новосибирск-Кузбасс“ на 137 км». В ходе тренировки был развернут подвижной пункт управления, оказана первая медицинская помощь условному пострадавшему и произведены работы по ликвидации последствий условной ЧС.

«Цель сегодняшней тренировки — отработать на практике взаимодействие служб, проверить готовность техники, — отметил главный инженер Юргинского ЛПУМГ Андрей Шмонин. — В условиях подготовки к зиме очень важно проводить подобные тренировки. Они позволяют руководителям технических служб более оперативно и слаженно реагировать на обстановку при возникновении настоящей ЧС, организованно проводить ремонтные работы».

Согласно выводам комиссии, поставленные задачи решены в полном объеме. На высоком уровне продемонстрированы навыки по действиям аварийных бригад в чрезвычайной ситуации.

Справка

ООО «Газпром трансгаз Томск» — 100-процентное дочернее предприятие ПАО «Газпром». Компания обеспечивает эксплуатацию газотранспортных систем в 14 регионах Сибири и Дальнего Востока. Общая протяженность эксплуатируемых магистральных нефте- и газопроводов превышает 11,5 тысячи километров.

В составе компании 26 филиалов, в том числе 19 линейных производственных управлений магистральных газопроводов, одно линейное производственное управление магистральных трубопроводов. Компания эксплуатирует десять компрессорных станций, одну насосно-компрессорную станцию, 134 газораспределительные станции.

В ООО «Газпром трансгаз Томск» внедрена и функционирует Интегрированная система менеджмента, включающая в себя:

Систему менеджмента качества, соответствующую требованиям стандартов СТО Газпром 9001–2018, ISO 9001:2015 и ГОСТ Р ИСО 9001–2015;

Систему экологического менеджмента, соответствующую требованиям стандартов ISO 14001:2015 и ГОСТ Р ИСО 14001–2016;

Систему управления производственной безопасностью, соответствующую требованиям международного стандарта ISO 45001:2018.

Численность персонала предприятия — более 8800 человек. Головной офис компании расположен в Томске. Генеральный директор — Владислав Иванович Бородин.

В Кемеровской области работают три филиала компании — Юргинское, Кемеровское и Новокузнецкое линейные производственные управления магистральных газопроводов. В зоне их ответственности — эксплуатация и обслуживание участков двух магистральных газопроводов: «Парабель — Кузбасс» и «Новосибирск — Кузбасс» общей протяженностью около 800 километров.

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