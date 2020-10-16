«Газпром» в 3,4 раза увеличит инвестиции в газификацию Рязанской области в 2021–2025 годах

Source: Gazprom in Russian

Релиз

16 октября 2020, 14:20

Сегодня Председатель Правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер и Губернатор Рязанской области Николай Любимов подписали программу развития газоснабжения и газификации региона на предстоящий пятилетний период — 2021–2025 годы.

Согласно программе, инвестиции «Газпрома» предусмотрены в объеме 1,090 млрд руб. — это в 3,4 раза больше, чем в 2016–2020 годах.

Компания проведет реконструкцию пяти газораспределительных станций в Александро-Невском, Спасском, Клепиковском, Рыбновском и Шацком районах для подключения перспективных потребителей к сетевому газу. Кроме того, будут построены шесть межпоселковых газопроводов. Это позволит газифицировать населенные пункты в Михайловском, Скопинском и Сапожковском районах, а также Серебрянский цементный завод в Михайловском районе и новую очередь тепличного комплекса в Рыбновском районе.

Правительство Рязанской области, в свою очередь, обеспечит строительство внутрипоселковых газопроводов, подготовку к приему газа домовладений и предприятий.

«Газпром» и Рязанская область ведут системную работу по газификации. В настоящее время действует программа развития газоснабжения и газификации в 2016–2020 годах. На 1 января 2020 года уровень газификации региона составил 96,4%, в том числе в городах — 99,4%, в сельской местности — 77%.

В результате реализации новой пятилетней программы к 2026 году будет полностью завершена технически возможная сетевая газификация региона.

Газификация Рязанской области

уровень газификации Рязанской области по состоянию на 1 января 2020 года

млрд руб.

общий объем запланированных инвестиций «Газпрома» на газификацию Рязанской области в 2021–2025 годах

Газификация регионов Российской Федерациипо состоянию на 1 января 2020 года

Всего по России

2020

Города и поселки городского типа

2020

Сельская местность

2020

Справка

Между «Газпромом» и Правительством Рязанской области подписаны соглашения о сотрудничестве и о расширении использования природного газа в качестве моторного топлива, а также Договор о газификации.

В рамках программы «Газпром — детям» в Рязанской области построены стадион, футбольное поле с искусственным покрытием и многофункциональные спортивные площадки. Компания также оказала финансовую поддержку строительству физкультурно-оздоровительного комплекса в г. Касимове.

Управление информации ПАО «Газпром»

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