«Газпром» в 3,4 раза увеличит инвестиции в газификацию Рязанской области в 2021–2025 годах

Source: Gazprom in Russian
Релиз
16 октября 2020, 14:20
Сегодня Председатель Правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер и Губернатор Рязанской области Николай Любимов подписали программу развития газоснабжения и газификации региона на предстоящий пятилетний период — 2021–2025 годы.
Согласно программе, инвестиции «Газпрома» предусмотрены в объеме 1,090 млрд руб. — это в 3,4 раза больше, чем в 2016–2020 годах.
Компания проведет реконструкцию пяти газораспределительных станций в Александро-Невском, Спасском, Клепиковском, Рыбновском и Шацком районах для подключения перспективных потребителей к сетевому газу. Кроме того, будут построены шесть межпоселковых газопроводов. Это позволит газифицировать населенные пункты в Михайловском, Скопинском и Сапожковском районах, а также Серебрянский цементный завод в Михайловском районе и новую очередь тепличного комплекса в Рыбновском районе.
Правительство Рязанской области, в свою очередь, обеспечит строительство внутрипоселковых газопроводов, подготовку к приему газа домовладений и предприятий.
«Газпром» и Рязанская область ведут системную работу по газификации. В настоящее время действует программа развития газоснабжения и газификации в 2016–2020 годах. На 1 января 2020 года уровень газификации региона составил 96,4%, в том числе в городах — 99,4%, в сельской местности — 77%.
В результате реализации новой пятилетней программы к 2026 году будет полностью завершена технически возможная сетевая газификация региона.
Газификация Рязанской области
уровень газификации Рязанской области по состоянию на 1 января 2020 года
млрд руб.
общий объем запланированных инвестиций «Газпрома» на газификацию Рязанской области в 2021–2025 годах
Газификация регионов Российской Федерациипо состоянию на 1 января 2020 года
Всего по России
2020
Города и поселки городского типа
2020
Сельская местность
2020
Справка
Между «Газпромом» и Правительством Рязанской области подписаны соглашения о сотрудничестве и о расширении использования природного газа в качестве моторного топлива, а также Договор о газификации.
В рамках программы «Газпром — детям» в Рязанской области построены стадион, футбольное поле с искусственным покрытием и многофункциональные спортивные площадки. Компания также оказала финансовую поддержку строительству физкультурно-оздоровительного комплекса в г. Касимове.
Управление информации ПАО «Газпром»
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