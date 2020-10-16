«Газпром» повысит производительность газотранспортных мощностей в Адыгее

Source: Gazprom in Russian
Релиз
16 октября 2020, 14:30
Сегодня Председатель Правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер и Глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов подписали программу развития газоснабжения и газификации региона на новый пятилетний период — 2021–2025 годы.
Инвестиции «Газпрома» предусмотрены в объеме 3,043 млрд руб., что в 5,9 раза превышает уровень вложений в 2016–2020 годах.
Согласно документу, компания построит межпоселковые газопроводы, два газопровода-отвода и две газораспределительные станции (ГРС) — в х. Новый сад и п. Яблоновский, реконструирует три ГРС — в ауле Хаштук, п. Прикубанский и х. Псекупс.
Рост производительности газотранспортных мощностей обеспечит возможности для увеличения поставок газа действующим потребителям и подключения новых — прежде всего, в Тахтамукайском районе.
Будут созданы условия для газификации 17 населенных пунктов в Майкопском, Тахтамукайском и Теучежском районах и площадки будущего индустриального парка «Яблоновский».
Правительство региона, в свою очередь, обеспечит строительство внутрипоселковых газопроводов, подготовку к приему газа 310 домовладений и индустриального парка.
«Газпром» и Республика Адыгея ведут системную работу по газификации региона. В настоящее время действует программа на 2016–2020 годы. На 1 января 2020 года уровень газификации республики составил 95,7%, в том числе в городах — 98,6%, в сельской местности — 92,2%.
В результате реализации новой пятилетней программы к 2026 году будет полностью завершена технически возможная сетевая газификация региона.
Газификация Республики Адыгея
уровень газификации Республики Адыгея по состоянию на 1 января 2020 года
млрд руб.
общий объем запланированных инвестиций «Газпрома» на газификацию Республики Адыгея в 2021–2025 годах
Газификация регионов Российской Федерациипо состоянию на 1 января 2020 года
Всего по России
2020
Города и поселки городского типа
2020
Сельская местность
2020
Справка
Между «Газпромом» и Республикой Адыгея действуют Соглашение о сотрудничестве и Договор о газификации.
В регионе работают две автомобильные газонаполнительные компрессорные станции «Газпрома» — в г. Майкопе и ауле Тахтамукай.
В рамках программы «Газпром — детям» в Адыгее построены пришкольные стадионы и многофункциональные спортивные площадки.
Управление информации ПАО «Газпром»
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