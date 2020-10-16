Source: Russia – Council of the Federation

Единый регистр позволит эффективно планировать закупки, контролировать, чтобы все льготники получали необходимые препараты в полном объёме, считает вице-спикер СФ.

Обеспеченность лекарствами льготных категорий граждан — важнейшая задача, находящаяся под постоянным контролем Совета Федерации, подчеркнула заместитель Председателя СФ Галина Карелова, КареловаГалина Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Воронежской области комментируя Постановление Правительства РФ о создании Федерального регистра граждан, имеющих право на льготные лекарства, медицинские изделия и лечебное питание.

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В России регистр заработает с 2021 года. В него внесут информацию о количестве федеральных и региональных льготных категорий граждан, об обеспеченности лекарствами каждого из них. На бесплатные лекарства и медицинские изделия имеют право ветераны Великой Отечественной войны, инвалиды, люди с хроническими и редкими заболеваниями.

Единый регистр позволит эффективно планировать закупки, контролировать, чтобы все льготники получали необходимые препараты в полном объёме

Вице-спикер СФ отметила, что единый регистр позволит эффективно планировать закупки, контролировать, чтобы все льготники получали необходимые препараты в полном объёме. Кроме того, упрощается получение государственной поддержки при смене места жительства.

«Регистр станет одной из составных частей Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения. Будет более четкое понимание того, сколько инвалидов, детей-инвалидов нуждается в лекарствах. Не реже раза в год будет пересматриваться перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, что позволит постоянно актуализировать имеющуюся информацию. Особенно важно, чтобы он включал только эффективные и востребованные препараты. При этом региональные власти смогут определять лекарства, не вошедшие в перечень, которые будут получать граждане за счёт средств субъектов РФ», — сказала Галина Карелова.

Как напомнила вице-спикер СФ, Президент России в Послании Федеральному Собранию заявлял, что в текущем году должен заработать единый сквозной регистр получателей препаратов, которые предоставляются человеку бесплатно или с большой скидкой по федеральной или региональной льготе.

«Обеспечение доступности и качества лекарств тесно связано с достижением национальной цели по увеличению продолжительности жизни граждан. Безусловно, Совет Федерации в тесном взаимодействии с Правительством продолжит работу в этом направлении», — заключила заместитель Председателя СФ.

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