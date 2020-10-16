Д. Гусев посетил малый противолодочный корабль «Нарьян-Мар»

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор поздравил экипаж с 30-летием вхождения в состав Военно-морского флота.

Член Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, представитель в СФ от исполнительного органа государственной власти Ненецкого автономного округа Денис Гусев ГусевДенис Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ненецкого автономного округа в составе делегации НАО посетил малый противолодочный корабль «Нарьян-Мар» Северного флота ВМФ России.

Малый противолодочный корабль вошел в состав Военно-морского флота 7 октября 1990. Имя «Нарьян-Мар» корабль получил в 2002 году, когда столица Ненецкого АО взяла над ним шефство.

Денис Гусев в составе делегации НАО посетил малый противолодочный корабль «Нарьян-Мар» Северного флота ВМФ России

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Денис Гусев в составе делегации НАО посетил малый противолодочный корабль «Нарьян-Мар» Северного флота ВМФ России

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Денис Гусев в составе делегации НАО посетил малый противолодочный корабль «Нарьян-Мар» Северного флота ВМФ России

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Денис Гусев в составе делегации НАО посетил малый противолодочный корабль «Нарьян-Мар» Северного флота ВМФ России

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В честь 30-летия малого противолодочного корабля состоялось торжественное построение личного состава МПК «Нарьян-Мар».

Мы гордимся, что на корабле несут службу наши земляки

«Мы гордимся, что на корабле несут службу наши земляки», — сказал Денис Гусев. Он вручил командиру корабля и ряду членов команды благодарственные письма за высокие показатели в боевой подготовке и добросовестное выполнение служебных обязанностей.

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