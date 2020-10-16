Заполярному нефтегазоконденсатному месторождению исполнилось 55 лет

Source: Gazprom in Russian

Новости проектов и регионов

16 октября 2020, 10:10

Сегодня исполнилось 55 лет со дня открытия Заполярного нефтегазоконденсатного месторождения (ЗНГКМ). В 1965 году при испытании поисковой скважины Р-3 тазовской геологоразведочной экспедицией был получен фонтан из сеноманских отложений дебитом около 500 тыс. куб. м газа. Заполярное стало первым из открытых в Западной Сибири месторождений, чьи подтвержденные запасы превысили триллион куб. м газа.

Заполярное нефтегазоконденсатное месторождение по объему запасов является уникальным — более 3,5 трлн куб. м газа, около 60 млн т газового конденсата и 20 млн т нефти. В настоящее время добыча углеводородного сырья ведется на пяти установках комплексной подготовки газа — трех сеноманских и двух валанжинских. Уникальные технологии позволяют регулировать суточную добычу с учетом спроса потребителей. В 2013 году Заполярное месторождение выведено на полную проектную производительность — 130 млрд куб. м газа в год. Разработку ЗНГКМ ведет стопроцентная дочерняя компания ПАО «Газпром» — ООО «Газпром добыча Ямбург».

В настоящее время продолжается перевод месторождения в стадию компрессорной добычи. Создание мощного дожимного комплекса позволит поддерживать годовые отборы газа и максимальную суточную добычу в период пиковой нагрузки.

Справка

ООО «Газпром добыча Ямбург» — 100-процентное дочернее предприятие ПАО «Газпром». Работает в Ямало-Ненецком автономном округе.

Основной вид деятельности — добыча газа, газового конденсата. Предприятие владеет лицензиями на разведку и добычу углеводородов с Ямбургского и Заполярного месторождений. Также готовит к промышленной разработке Северо-Каменномысский, Каменномысское-море, Обской, Чугорьяхинский, Тазовско-Заполярный, Южно-Парусовый и, в рамках совместного предприятия, Парусовый, Северо-Парусовый и Семаковский участки недр. За компанией закреплена ответственность за освоение Антипаютинского и Тота-Яхинского месторождений.

Подготовка газа к транспорту осуществляется на 14 установках комплексной и 5 установках предварительной подготовки газа.

В ООО «Газпром добыча Ямбург» работают более 11 тыс. человек. Головной офис находится в Новом Уренгое.

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