И. Ялалов принял участие в открытии движения по участку федеральной автодороги М5 «Урал» в Буздякском районе Башкортостана

Source: Russia – Council of the Federation

Одиннадцатикилометровый отрезок трассы, соединяющей Москву и Уфу, реконструировали в рамках программы комплексного развития транспортной инфраструктуры России.

Представитель в верхней палате парламента от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Башкортостан, член Комитета СФ по экономической политике Ирек Ялалов ЯлаловИрек Ишмухаметовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Башкортостан принял участие в открытии движения по участку федеральной автодороги М5 «Урал» в Буздякском районе региона.

В мероприятии приняли участие глава Республики Башкортостан Радий Хабиров, ХабировРадий ФаритовичГлава Республики Башкортостан премьер-министр правительства республики Андрей Назаров, начальник ФКУ Упрдор «Приуралье» Азамат Илимбетов.

По словам сенатора, одиннадцатикилометровый отрезок трассы, соединяющей Москву и Уфу, реконструировали в рамках программы комплексного развития транспортной инфраструктуры России. В ходе изменений двухполосная дорога доведена до шести полос. Теперь она соответствует всем нормативам, которые предъявляются к автодорогам федерального значения.

Автодорога «Урал» считается одной из самых загруженных в стране, ежедневный трафик может достигать 50 тысяч автомобилей в сутки

Ирек Ялалов подчеркнул, что автодорога «Урал» считается одной из самых загруженных в стране, ежедневный трафик может достигать 50 тысяч автомобилей в сутки. Ввод нового участка позволит увеличить скорость движения и избавиться от заторов. Строители расширили двухполосную дорогу до шести полос, возвели многоуровневую развязку, надземный пешеходный переход и отремонтировали мост через реку Малый Кидаш. При ремонте моста предусмотрели прогон для скота, а также тоннель для пешеходов и транспорта ниже уровня трассы, его сделали после консультаций с местными жителями.

Ирек Ялалов

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Ирек Ялалов принял участие в открытии нового участка автомагистрали «Урал»

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Открытие нового участка автомагистрали «Урал»

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Ирек Ялалов принял участие в открытии нового участка автомагистрали «Урал»

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Открытие нового участка автомагистрали «Урал»

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Ирек Ялалов принял участие в открытии нового участка автомагистрали «Урал»

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Открытие нового участка автомагистрали «Урал»

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Ирек Ялалов

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Ирек Ялалов принял участие в открытии нового участка автомагистрали «Урал»

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Ирек Ялалов принял участие в открытии нового участка автомагистрали «Урал»

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«Всем строителям огромное спасибо. Работа сделана быстро, и качественно, она еще долго будет радовать наших жителей. Строительство дорог, улучшение транспортной системы – один из приоритетов нашей работы. В планах – сделать так, чтобы Республику из конца в конец можно было пересечь по хорошим дорогам. Мы хотим, чтобы участки трассы М5 в Башкортостане имели не меньше четырёх полос, но нацелены на то, чтобы сделать эту важнейшую дорогу шестиполосной», — отметил парламентарий.

По словам Ирека Ялалова, продолжаются работы по реконструкции автомобильной дороги М5 Урал в направлении Самары. «Эти отрезки автомобильной дороги очень загружены, грузооборот ежегодно увеличивается. Реконструкция полностью решит эту проблему».

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