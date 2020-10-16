Source: Russia Federal Space

#ЦНИИмаш#CanSat#Воздушно-инженерная школа16.10.2020 09:12

Команды ЦНИИмаш – лауреаты финала чемпионата «Воздушно-инженерная школа (CanSat в России)» сезона 2019-2020

Две команды ЦНИИмаш (входит в Госкорпорацию «Роскосмос») успешно выступили в финале IX чемпионата всероссийского проекта «Воздушно-инженерная школа (CanSat в России)», одна из них одержала победу в своей лиге. Цель соревнований — развитие у школьников и студентов инженерного мышления, привлечение их к работе над созданием летательных аппаратов (атмосферных зондов, ракет, беспилотников, аппаратов для стратосферных запусков).

По условиям чемпионата, в начале учебного года каждая команда начинает работу над своим изделием: определяет обязательные и дополнительные научные задачи аппарата, подбирает комплектующие, разрабатывает и отлаживает программное обеспечение, проектирует и определяет оптимальную компоновку, тестирует бортовые системы и собирает аппарат. После этого необходимо защитить проект на зимней сессии в МГУ, это одно из условий допуска в финал чемпионата. Его участники должны запустить свой аппарат, обработать телеметрию с борта и подготовить аналитический отчет о результатах пуска. Таким образом, команда-участник реализует полный цикл создания изделия ракетно-космической техники.

Команда Регулярной лиги «М в квадрате» (школьники 9-х классов) и команда Студенческой лиги «Концерн ИТС», представлявшие ЦНИИмаш, смогли показать отличные результаты в финале чемпионата, который проходил с 3 по 10 октября 2020 года во Владимирской области и собрал 15 команд школьников и студентов. Так, школьная команда по итогам сезона набрала наибольшее количество баллов и стала сильнейшей в своей лиге: ребята создали и запустили атмосферный зонд с самодельным дозиметром.

Команда студентов разработала и создала прототип модульного аппарата по стандарту CubeSat формата 2U. Он предполагает быстрое создание аппарата по технологии plug and play из готовых модулей. Кроме того, студенты сконструировали наземную приемную станцию, которая отслеживала аппарат в автоматическом режиме на всем протяжении стратосферного полета (максимальная высота полета 25,8 тысячи метров, расстояние от точки запуска до точки приземления — 21 километр) и получала бортовую телеметрию в режиме реального времени.

В ходе полета команда «Концерн ИТС» отработала технологии информационного, электрического и механического взаимодействия модулей, а также собрала большой объем ценных данных о температурном профиле и электрических параметрах стратосферного зонда, необходимых для следующих проектов. Помимо этого, были получены частичные данные о составе воздуха и уникальные для команды материалы видеосъемки полета с борта зонда.

Обе команды провели анализ полетной телеметрии и успешно защитили свои проекты, получив высокую оценку членов экспертной комиссии чемпионата CanSat-2020. Школьники и студенты, представляющие ЦНИИмаш, уже приступили к определению научных задач и разработке концепций аппаратов для участия в следующем чемпионате. Соревнования организованы НИИЯФ МГУ им. Ломоносова при участии Фонда поддержки научно-проектной деятельности студентов, аспирантов и молодых ученых «Национальное интеллектуальное развитие» («Иннопрактика»), Центром национального интеллектуального резерва МГУ и Госкорпорацией «Роскосмос».

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