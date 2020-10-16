Л. Талабаева посетила предприятия и учреждения города Находка

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Сенатор пообщалась с рабочими коллективами и депутатами городской Думы.

Член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, представитель в СФ от законодательного органа государственной власти Приморского края Людмила Талабаева ТалабаеваЛюдмила Заумовнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Приморского края в рамках рабочей поездки в регион посетила город Находку, побывала в трудовых коллективах, встретилась с депутатами городской Думы и представителями исполнительной власти.

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На встречах обсуждались важные для города проблемы, пути их решения на краевом и федеральном уровнях.

«Исполнительная власть знает о комплексе сложных проблем, стоящих перед городом, и, решая их, тесно взаимодействует с правительством и губернатором края. Но есть и такие вопросы, которые требуют рассмотрения на федеральном уровне», – отметила Людмила Талабаева.

Людмила Талабаева

Сенатор вместе с представителями администрации Находкинского городского округа посетила предприятие по производству готовой продукции и полуфабрикатов из рыбы и морепродуктов. Сенатор отметила высокую технологичность производства и качество изготавливаемой продукции.

На встрече с депутатами Думы Находкинского городского округа Людмила Талабаева рассказала, мерах предпринимаемых сенаторами по решению вопросов газификации, развития судостроительной, лесной и рыбной отраслей.

Парламентарий поблагодарила депутатов за их активную жизненную позицию и общественную деятельность на благо развития Приморского края, а также вручила благодарственные письма.

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