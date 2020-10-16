Source: Russia Federal Space

ЦЭНКИ. Начался монтаж оборудования на стартовом комплексе «Ангара» – Новости – Госкорпорация «Роскосмос»

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#ЦЭНКИ#Главное#КЦ Восточный#Восточный#Космодромы#Ангара

16.10.2020 07:36

Начался монтаж оборудования на стартовом комплексе «Ангара»

В четверг, 15 октября 2020 года, на стартовом комплексе для ракет-носителей «Ангара» космодрома Восточный начался монтаж технологического оборудования. Силами Космического центра «Восточный» (филиал Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры, входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») крупногабаритные емкости для хранения нафтила транспортированы с площадки хранения Промышленной строительно-эксплуатационной базы на строительную площадку, где специалисты подрядной организации приступили к их монтажу. Резервуары входят в состав системы заправки нафтилом.

Это не первый монтаж технологического оборудования на стартовом комплексе космического ракетного комплекса «Ангара». 25 декабря 2019 года специалисты ЦЭНКИ и подрядных организаций досрочно завершили монтаж крупногабаритных емкостей для хранения кислорода и азота. За десять дней в сложнейших погодных условиях на строительную площадку было транспортировано и установлено 9 уникальных емкостей объемом 250 м3, весом 92 т каждая и длиной 36 метров.

Наземно-технологическое оборудование для строительства стартового комплекса «Ангара» поступает в филиал ЦЭНКИ — Космический центр «Восточный» с сентября 2018 года. Уже сейчас на Восточном находятся составные части 18 систем.

Для хранения наземно-технологического оборудования силами филиала ЦЭНКИ были подготовлены 5 мест хранения на территории Промышленной строительно-эксплуатационной базы площадью более 70 000 м²: это и открытые площадки для хранения крупногабаритного груза, и склады с соблюдением необходимого температурно-влажностного режима. На самом стартовом комплексе для выгрузки и хранения оборудования также подготовлена специальная площадка.

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