Н. Журавлев: В Стратегии развития станкоинструментальной промышленности учтены рекомендации Совета Федерации

Source: Russia – Council of the Federation

Документ накануне обсуждался на заседании Правительства РФ, отметил сенатор.

В Стратегии развития станкоинструментальной промышленности до 2035 года учтены рекомендации Совета Федерации, заявил заместитель Председателя Совета Федерации Николай Журавлев.

Этот документ был обсужден на заседании Правительства РФ, сообщил он.

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«Станкостроение – одна из важнейших отраслей промышленности. При обсуждении с Министерством промышленности и торговли РФ мер поддержки отраслей российской промышленности в Совете Федерации мы уделяли ему особое внимание», — подчеркнул парламентарий.

Николай Журавлев указал, что технологическое развитие и снижение зависимости от импорта – одни из основных задач дальнейшего развития отрасли, наряду с обеспечением конкурентоспособности и повышением экспортного потенциала. От состояния станкостроения зависит обеспеченность средствами производства российских промышленных предприятий гражданского и специального назначения.

Приоритетом Стратегии является повышение технологической независимости и конкурентоспособности станкоинструментальной продукции как на внутреннем, так и на внешнем рынках

По его словам, приоритетом Стратегии является повышение технологической независимости и конкурентоспособности станкоинструментальной продукции как на внутреннем, так и на внешнем рынках. В рамках расширения производства и технологического перевооружения предприятий машиностроения критически важным, как отмечено в документе, является стимулирование спроса за счет поддержки обновления производственных мощностей с преференциями для отечественной продукции.

«Реализация Стратегии послужит достижению национальных целей, сформирует качественные предпосылки для дальнейшего развития отраслей промышленности. Станкостроение может оказать положительное влияние не только на отрасли-потребители, но и в целом на экономическое развитие страны», — подчеркнул Николай Журавлев.

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