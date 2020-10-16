Олег Матыцин рассказал о глобальных вызовах в спорте и механизмах их преодоления на Международном научном конгрессе в Минске

Source: Russia Ministry of Sport

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин принял участие в XXV Международном научном конгрессе «Олимпийский спорт и спорт для всех» в Минске (Республика Беларусь).

Министр выступил с докладом о вызовах, которые сегодня стоят перед мировым спортом, и механизмах их преодоления, в том числе на примере Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации.

Олег Матыцин отметил, что пандемия коронавирусной инфекции и период карантина нанесли серьёзный удар по всей индустрии спорта и оказали негативное влияние на экономику. Помимо отмены и переноса огромного количества соревнований, включая Олимпийские игры, пандемия поставила в тяжёлое положение фитнес-индустрию, обострила и без того острую проблему сокращения двигательной активности человека.

«Министерство спорта и Роспотребнадзор, столкнувшись, как и весь мир, с масштабными ограничениями в занятиях физической культурой и спортом из-за пандемии, проделали огромную работу по выходу из кризиса, – заявил Министр. – Мы разработали регламенты, основанные, в том числе, на международном опыте, и сегодня мы видим, что эта модель работает. Мы готовы в дальнейшем к вызовам в организации системы подготовки спорта высших достижений и работы в регионах, взаимодействия с организациями фитнес-индустрии».

«Период пандемии ещё раз подтвердил, что только существующая система государственного управления сферой физической культуры и спорта позволяет преодолевать вызовы и обеспечивать эффективное взаимодействие всех звеньев системы, включая спортивные федерации, общественные организации, регионы и ведомства», – подчеркнул Олег Матыцин.

Министр также отметил, насколько важную роль в условиях мировой турбулентности в спорте играют университеты: «Существующая в вузах научно-исследовательская база и человеческий потенциал должны помочь найти ответы на важнейшие вопросы современного мира. Это могут быть как прикладные вопросы разработки эффективных способов борьбы с инфекционными заболеваниями, так и более фундаментальные задачи, связанные с долгосрочными последствиями изменившегося образа жизни современного человека, значительного сокращения двигательной активности».

Олег Матыцин сообщил, что ещё два года назад Международная федерация студенческого спорта предложила проект Healthy Campus, задача которого – обмен опытом среди университетов мира по созданию условий для здорового образа жизни студентов. Это касается развития спортивной инфраструктуры и других составляющих здорового образа жизни, таких как правильное питание, психологическая поддержка студентов, предотвращение асоциальных форм поведения. Сегодня в этом проекте участвуют уже более 40 вузов.

Министр рассказал о подготовке Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации до 2030 года. Она призвана увеличить количество россиян, занимающихся физической культурой и спортом, повысить уровень обеспеченности населения спортивными объектами, укрепить позиции отечественного спорта на международной арене. Стратегия-2030 должна быть принята в середине ноября этого года.

«Мы видим потенциал развития спортивной подготовки в интеграционном межведомственном взаимодействии с системой образования – с Минпросвещения и Минобрнауки. Готовы для утверждения межведомственные программы развития школьного и студенческого спорта, – отметил Министр. – Ключевое значение имеет подготовка кадров: мы планируем развивать подготовку высокопрофессиональных специалистов, ориентированную на практику, используя международное сотрудничество. Необходимо обеспечить прорывное научно-технологическое развитие и ускоренное внедрение инноваций в подготовку спортивного резерва и спорт высших достижений с учётом современных тенденций. Важнейшее направление – создание межотраслевой кластерной системы спортивной медицины с развитием экспериментальной и инновационной деятельности с учётом передового международного опыта».

Важными направлениями в Стратегии-2030 Олег Матыцин также назвал цифровую трансформацию, стимулирование инвестиционной привлекательности спортивной отрасли, международное сотрудничество, совершенствование законодательно-нормативной базы, антидопинговую работу.

«Во главе угла должен стоять человек. Поэтому особое внимание мы планируем уделять условиям труда и вопросам социальной защиты спортсменов, тренеров, специалистов и ветеранов спорта. Перед нами стоят амбициозные задачи, но существующая модель управления спортом даёт нам возможности для их достижения, а также для поиска своевременных ответов на глобальные вызовы», – заключил Министр.

Международный научный конгресс «Олимпийский спорт и спорт для всех» проводится ежегодно под патронатом Международного олимпийского комитета в разных странах мира на базе ведущих национальных университетов физического воспитания и спорта. Цель мероприятия – обмен знаниями учёных, практиков и представителей спортивного сообщества по выработке комплекса мер, обеспечивающих укрепление принципов олимпизма, изучение процесса подготовки спортсменов к Олимпийским играм и влияние спорта и здорового образа жизни на устойчивое развитие общества.

Фото: Министерство спорта и туризма Республики Беларусь

Пресс-служба Минспорта России

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