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О встрече Посла Беларуси А.Александрова с заместителем Министра иностранных дел Кубы

Source: Belarus Ministry of Foreign Affairs

16 октября 2020 г.
 
15 октября 2020 г. состоялась встреча Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Беларусь в Республике Куба Александра Александрова с заместителем Министра иностранных дел Кубы Анаянси Родригесом Камехо.
Стороны обсудили перспективы развития белорусско-кубинского взаимодействия в разных областях, а также ход выполнения плана совместных действий правительств двух стран по развитию торгово-экономического сотрудничества на краткосрочную перспективу.
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