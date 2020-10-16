Подведены итоги конкурса на создание логотипа Всемирных зимних игр Специальной Олимпиады 2022 года в Казани

Source: Russia Ministry of Sport

Определены победители Всероссийского конкурса на создание логотипа Всемирных зимних игр Специальной Олимпиады 2022 года в Казани. Конкурс был инициирован Министерством спорта Российской Федерации и Специальной Олимпиадой России. Организатором мероприятия выступила АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов» – официальный организатор крупных международных и всероссийских спортивных и иных мероприятий в Казани.

В рамках заявочной кампании в Оргкомитет конкурса поступило около 30 работ от авторов из Москвы, Самары, Казани и Республики Татарстан, Таганрога, Республики Дагестан, Владимирской, Смоленской областей, других городов и регионов страны.

Жюри конкурса возглавила президент – председатель Правления Специальной Олимпиады России Ольга Слуцкер. В состав конкурсной комиссии вошли директор Департамента физической культуры и массового спорта Минспорта России Максим Уразов, генеральный директор АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов» Максим Денисов, посол и атлет Специальной Олимпиады Татьяна Баранова, директор Музея современного искусства «Гараж» Антон Белов, российский дизайнер Дмитрий Барбанель, член Национальной академии дизайна Александр Лаврентьев.

Выбор победителей проходил в два этапа. Сначала члены конкурсной комиссии ознакомились с заявочными материалами конкурсантов и индивидуально оценили их в формате заочного голосования. По итогам был сформирован рейтинг и шорт-лист, в который вошли 10 заявок-лидеров.

Победителями признаны Игорь Горелышев из Москвы, Валерий Сазонов из Самары и Нияз Хайруллин из Казани. Их идеи будут доработаны профессиональными дизайнерскими агентствами и затем станут основой для итоговой версии логотипа и визуального образа предстоящих Игр. Итоговый вариант визуального образа будет презентован до конца 2020 года.

Специальным призом конкурсная комиссия отметила заявку Александра Густякова, проживающего в психоневрологическом интернате Гусь-Хрустального Владимирской области. В сопроводительном письме к заявке Александр написал: «Мой девиз «Я сделаю это!». Своей идеей я хотел выразить свою любовь к Специальной Олимпиаде и поблагодарить за то, что они помогают развивать интерес к спорту у людей с особенностями интеллектуального развития. Это помогает преодолеть трудности в жизни, стремиться к победе на соревнованиях».

Всемирные зимние игры Специальной Олимпиады 2022 года пройдут в Казани 22-28 января и станут первым международным мероприятием под эгидой Special Olympics International в России.

В Играх примут участие 2000 спортсменов и юнифайд-партнеров (спортсменов без особенностей интеллектуального развития) из 108 стран. Также к ним присоединятся около 3000 волонтёров и 4000 почётных гостей.

Всемирные зимние игры Специальной Олимпиады – одно из самых престижных спортивных мероприятий, направленных на создание по-настоящему инклюзивного мира для людей с особенностями интеллекта.

Специальная Олимпиада, основанная в 1968 году, является международным движением, направленным на прекращение дискриминации людей с особенностями интеллектуального развития, и выступает за инклюзию всех людей при помощи развития спорта и разработки программ в области образования, здравоохранения и лидерства. Специальное олимпийское движение ежегодно организует более 100 000 игр и соревнований в более 30 видах спорта и объединяет около шести миллионов спортсменов и юнифайд-партнёров, а также более миллиона тренеров и волонтёров в более 190 странах.

Специальная Олимпиада России основана в 1999 году и является одной из самых крупных национальных программ во всемирном движении. В России насчитывается около 130 тысяч лиц с интеллектуальными нарушениями, занимающихся физической культурой, для которых ежегодно по программе Специальной Олимпиады проводится около пяти тысяч физкультурных мероприятий муниципального, регионального и всероссийского уровней. В настоящее время действуют региональные отделения в 62 регионах России. Российские атлеты с интеллектуальными нарушениями ежегодно принимают участие в международных турнирах по программе Специальной Олимпиады, где занимают лидирующие позиции.

Пресс-служба Минспорта России

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