Прокуратура Тверской области направила в суд уголовные дела о производстве наркотиков в подпольной лаборатории и их сбыте

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратурой Тверской области утверждены обвинительные заключения по уголовным делам в отношении 6 лиц. В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (незаконное производство наркотических средств и психотропных веществ в крупном и особо крупном размерах), п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (сбыт наркотических средств и психотропных веществ в крупном размере), ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконные хранение и перевозка наркотических средств и психотропных веществ).

По версии следствия, в период с августа 2018 г. по февраль 2019 г. члены организованной преступной группы производили и распространяли наркотическое средство мефедрон и психотропное вещество амфетамин. Нарколаборатории, в которых было произведено более 30 кг запрещенных веществ, находились на территории Тверской области.

В ходе производства оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий у злоумышленников изъято более 3,5 кг мефедрона и около 1,8 кг амфетамина. При этом двоим преступникам удалось скрыться, они объявлены в международный розыск, две участницы организованной преступной группы заключили досудебные соглашения о сотрудничестве.

Уголовное дело в отношении 4 обвиняемых направлено в Тверской областной суд для рассмотрения по существу, в отношении еще 2 сообщниц – в Старицкий районный суд Тверской области.

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