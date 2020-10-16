Прокуроры принимают меры по обеспечению прав и законных интересов школьников при организации их перевозки до образовательных организаций

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

В ходе проведенных прокурорами проверок выявлены факты неисполнения учредителями муниципальных общеобразовательных организаций обязанностей по организации бесплатной перевозки детей до образовательных организаций и обратно. Пресечены нарушения требований законодательства, касающихся технического состояния автобусов и автомобильных дорог, прохождения медицинских осмотров водителей транспортных средств.

Право обучающихся на транспортное обеспечение, которое предполагает бесплатную перевозку детей до образовательных организаций и обратно, гарантировано Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации».

Так, после вмешательства Шилкинского межрайонного прокурора Забайкальского края администрацией муниципального района организован подвоз обучающихся Ононской и Усть-Теленгуйской средних общеобразовательных школ. Также приняты меры к устранению размыва дороги.

В результате мер прокурорского реагирования в Борзинском районе Забайкальского края устранены дефекты дорожного полотна школьного маршрута, создававшие угрозу безопасности детей – участников дорожного движения, в Петровск-Забайкальском районе оборудована остановка общественного транспорта в с. Малета, в школе которого обучаются дети, проживающие на удаленном расстоянии.

В Свердловской области по исковому заявлению прокуратуры г. Полевского судом городское управление образования обязано организовать перевозку в школы города детей, проживающих в пос. Красная Горка, где отсутствует общеобразовательная организация.

Прокурором Тахтамукайского района Республики Адыгея было установлено, что из 11 школьных автобусов, осуществляющих перевозку детей, 10 не были готовы к началу учебного года. В автобусах не функционировала сигнальная кнопка «Просьба об остановке», в одном из них была неисправна тормозная система, три школьных автобуса не были обеспечены водителями. После внесения прокурором представления нарушения законодательства устранены.

Нарушения законодательства и прав несовершеннолетних выявлены также прокурорами в Белгородской, Кировской, Саратовской областях и других регионах, в связи с чем приняты исчерпывающие меры реагирования. Восстановление законности и прав детей контролируется.

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