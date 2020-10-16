Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#ЦЭНКИ#Главное#Космодромы#Байконур#Дмитрий Рогозин16.10.2020 15:13

САМБО в Байконуре

В Международной космической школе им. В.Н. Челомея (МКШ, город Байконур) 14 октября 2020 года состоялась торжественная церемония запуска проекта «Самбо в школу». В церемонии приняли участие генеральный директор Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин, Герой России, космонавт Роскосмоса, мастер спорта по самбо Олег Артемьев, а также глава администрации города Байконура Константин Бусыгин и президент Всероссийской федерации самбо Сергей Елисеев.

Участники церемонии рассказали о важности и уникальности самбо, подчеркнув, что это отечественный вид спорта, который вобрал с себя опыт всех национальных видов борьбы.

В проекте «Самбо в школу» участвует более 900 российских школ, постоянно расширяется число участников и их география. Федерация самбо оказывает финансовую поддержку в создании залов самбо, приобретении формы для спортсменов, обучении тренеров и организации соревнований. Между Роскосмосом и Федерацией самбо подписано соглашение о сотрудничестве в области спорта. К проекту «Самбо в школу» уже подключились Звёздный городок и Циолковский.

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