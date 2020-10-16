Source: Russia Federal Space

РКЦ Прогресс. Сдан технический проект на космический комплекс «Аист-2Т» – Новости – Госкорпорация «Роскосмос»

Новости

#РКЦ Прогресс#Главное#Аист#Аист-2Т

16.10.2020 12:02

Сдан технический проект на космический комплекс «Аист-2Т»

Ракетно-космический центр «Прогресс» (входит в состав Госкорпорацию «Роскосмос») 30 сентября 2020 года сдал первый из этапов опытно-конструкторской работы «Аист»: технический проект. В настоящее время специалисты РКЦ «Прогресс» разрабатывают рабочую конструкторскую документацию на космический комплекс.

Разработка космического комплекса дистанционного зондирования Земли стереоскопической съемки в составе двух малых космических аппаратов «Аист-2Т» начата в декабре 2019 года, аппараты планируется изготовить к концу 2022 года. Решение амбициозной задачи — создания этого космического комплекса в столь сжатые сроки — стало возможным благодаря использованию имеющегося в РКЦ «Прогресс» задела — малого аппарата «Аист-2Д», созданного ранее с использованием собственных средств.

Спутник «Аист-2Д» был запущен в рамках первой пусковой кампании с космодрома Восточный в 2016 года. За более чем 4 года эксплуатации им отснято более 55 млн квадратных километров земной поверхности, проведен ряд научных и технологических экспериментов. Снимки с аппарата-демонстратора «Аист-2Д» применяют для решения целевых задач ряд министерств и ведомств РФ и Самарской области, они пригодны для создания и обновления топографических карт масштаба 1:25 000. Материалы, полученные с «Аист-2Д», используют на коммерческой основе ведущие российские дистрибьютеры компаний операторов дистанционного зондирования Земли.

Создание малого космического аппарата-демонстратора позволило своевременно отработать ряд новаторских технологических и управленческих решений нацеленных на сокращение стоимости и сроков разработки новых космических аппаратов, а также продемонстрировало широкие возможности самарского ракетно-космического центра в создании аппаратов такого класса. Что в свою очередь принесло плоды — получение государственного заказа на создание космического комплекса «Аист».

Новости

Сообщить об ошибке в тексте

Фрагмент текста с ошибкой:

✖ ОтменитьОтправить ➤

При обнаружении ошибки в тексте Вы можете оповестить нас о ней. Для этого нужно выделить мышкой часть текста с ошибкой и нажать комбинацию клавиш “Ctrl+Enter”.

↑

MIL OSI