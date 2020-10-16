С. Митин: Реализация решения о выделении инвестиционных квот стимулирует строительство рыбоперерабатывающих фабрик и рыбопромысловых судов

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в открытии новой фабрики береговой обработки рыбы на Камчатке .

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин МитинСергей Герасимовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Новгородской области принял участие в открытии на Камчатке нового комплекса по береговой переработке рыбы крупнейшего предприятия полуострова, рыболовецкого колхоза им. В. И. Ленина. Сенатор также провел серию рабочих совещаний с руководством края и рыбопромышленными компаниями.

«Новая фабрика будет выпускать около 200 наименований готовой продукции. Производственные мощности предприятия будут доходить до 1 тысяч тонн в сутки. Когда новый завод выйдет на полную мощность, объем выпускаемой рыболовецким колхозом продукции вырастет в пять раз», — отметил парламентарий.

«Предприятие оснащено самым современным отечественным и зарубежным оборудованием. На территории фабрики расположен собственный причал, для производства продукции предприятие использует региональную сырьевую базу, которая поступает из районов промысла — прошедших мониторинг экологического состояния водоемов», — прокомментировал Сергей Митин. «Новая фабрика — это высокотехнологичный подход к развитию камчатской рыбопромышленности».

Росту объема производства конкурентоспособной рыбной продукции с глубокой переработкой и высокой добавочной стоимостью способствует строительство современных береговых рыбоперерабатывающих предприятий и современных рыбопромысловых судов-процессоров

Как отметил сенатор, росту объема производства конкурентоспособной рыбной продукции с глубокой переработкой и высокой добавочной стоимостью способствует строительство современных береговых рыбоперерабатывающих предприятий и современных рыбопромысловых судов-процессоров (плавучих фабрик). В 2016 г. было принято и законодательно обеспечено государственное решение о выделении инвестиционных квот, стимулирующих строительство указанных заводов и судов. Так, до 2025 г. должны быть построены 43 рыбопромысловых судна, 35 судов-краболовов и 22 фабрики.

Сергей Митин подчеркнул, что Совет Федерации и лично глава верхней палаты парламента уделяют особое внимание состоянию и развитию рыбохозяйственной отрасли, как одной из составляющих обеспечения продовольственной безопасности страны, устойчивого развития прибрежных территорий, занятости и улучшения качества жизни населения.

Сергей Митин принял участие в открытии новой фабрики береговой обработки рыбы на Камчатке

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Сергей Митин принял участие в открытии новой фабрики береговой обработки рыбы на Камчатке

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Сергей Митин принял участие в открытии новой фабрики береговой обработки рыбы на Камчатке

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Открытие новой фабрики береговой обработки рыбы на Камчатке

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Законодатель напомнил, что на 489-ом заседании Совета Федерации в рамках «Часа корпорации» сенаторы заслушали доклад генерального директора Объединенной судостроительной корпорации Алексея Рахманова. По итогам заседания принято решение о необходимости продолжения парламентского контроля над ходом реализации инвестиционных проектов по строительству рыбопромыслового флота и перерабатывающих заводов.

Сергей Митин отметил, что в осеннюю сессию работы Совета Федерации совместно с руководством Министерства промышленности и торговли РФ, Министерства транспорта России, Министерства сельского хозяйства РФ, Росрыболовства и АО «Объединенная судостроительная корпорация» уделят особое внимание вопросам межведомственного взаимодействия. Это важно для создания условий повышения конкурентоспособности судостроительной отрасли Российской Федерации в мировой экономике, считает парламентарий.

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