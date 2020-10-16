Source: Russia Federal Space

#РКК Энергия#Главное15.10.2020 18:33

Юбилей, ставший днем памяти

Генеральный конструктор — первый заместитель генерального директора корпорации, генеральный конструктор по пилотируемым космическим системам и комплексам России, член Научно-технического совета Военно-промышленной комиссии Российской Федерации, академик РАН Евгений Анатольевич Микрин. Все должности, звания и награды он получил, работая в РКК «Энергия» (входит в Госкорпорацию «Роскосмос»), где прожито почти сорок сложных и счастливых лет яркой и до обидного короткой жизни!

Он всегда гордился, что в своей трудовой биографии не пропустил ни одной ступеньки профессиональной лестницы, поднявшись по ней от инженера до генерального конструктора, отвечающего за пилотируемые программы России. И всегда был молодым: молодым руководителем, молодым академиком, он навсегда останется в истории корпорации 64-летним генеральным конструктором «Энергии», вклад которого в развитие нашего предприятия и ракетно-космической техники страны весом и индивидуален.

И хотя сегодня, в день юбилея, Евгения Анатольевича нет с нами, не будем изменять традиции. Коллеги, друзья, ученики будут вспоминать лучшие моменты общей работы и жизни.

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Евгений Анатольевич осуществлял работы по созданию системы управления модулей Российского сегмента МКС — универсального стыковочного модуля «Пирс» (2002), малых исследовательских модулей МИМ1 «Рассвет» (2010) и МИМ2 «Поиск» (2009). Участвовал в формировании концепции создания базовых универсальных многофункциональных космических аппаратов и внедрения в производство передовых технологий при разработке приборов систем управления, реализованных на автоматических космических аппаратах нового поколения.

Под научно-техническим руководством Евгения Анатольевича велись работы по проектированию и разработке новых модулей Российского сегмента МКС: многоцелевого лабораторного модуля, узлового модуля, научно-энергетического модуля, перспективной транспортной системы с новым многоразовым пилотируемым кораблем, в том числе и для обеспечения межпланетных полетов.

Евгений Анатольевич Микрин — крупный российский ученый, академик РАН (Отделение энергетики, машиностроения, механики и процессов управления (ОЭММПУ), автор более 230 научных работ, в том числе восьми монографий. Он был членом Совета РАН по космосу, заместителем академика — секретаря отделения — руководителем секции «Проблемы машиностроения и процессы управления», председателем Комиссии по разработке научного наследия пионеров освоения космического пространства ОЭММПУ РАН. Вел большую научную и педагогическую работу, являлся председателем диссертационного совета РКК «Энергия», членом диссертационных советов МГТУ им. Н.Э. Баумана, Московского авиационного института, заведующим кафедрой «Системы автоматического управления» МГТУ им. Н.Э. Баумана и заведующим кафедрой «Управление движением» Московского физико-технического института.

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