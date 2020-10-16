Ю. Воробьев: Необходимо принять меры, направленные на реформирование системы управления лесным хозяйством нашей страны

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор рассказал о проводимой в Совете Федерации работе по вопросам развития лесной отрасли.

Совет Федерации уделяет особое внимание вопросам развития лесной отрасли, сообщил заместитель Председателя СФ Юрий Воробьев. ВоробьевЮрий Леонидовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Вологодской области

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Вице-спикер СФ напомнил, что по поручению Председателя Совета Федерации в верхней палате парламента создана и функционирует межведомственная рабочая группа по совершенствованию лесного законодательства. В ее состав вошли представители заинтересованных федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, научного, экспертного и бизнес сообществ.

Выявлено, что наряду с проблемами, связанными с ежегодными потерями лесов, связанными с незаконной заготовкой древесины и лесными пожарами, в целом развитию лесной отрасли препятствует ряд системных проблем и нерешенных вопросов

«По итогам анализа ситуации выявлено, что наряду с проблемами, связанными с ежегодными потерями лесов, связанными с незаконной заготовкой древесины и лесными пожарами, в целом развитию лесной отрасли препятствует ряд системных проблем и нерешенных вопросов», — сообщил Юрий Воробьев. В числе проблемных вопросов сенатор назвал, в частности, отсутствие достоверной информации о состоянии и стоимости наших лесных ресурсов, отсутствие должного контроля за использованием лесов, их охраной и защитой, низкой доходностью лесного хозяйства и как следствие недостатка его финансирования, труднодоступностью лесных ресурсов, низкой эффективности охраны лесов от пожаров.

По мнению законодателя, эти и многие другие проблемы говорят о необходимости принятия мер, направленных на реформирование системы лесоуправления в целом с перераспределением части полномочий.

«Опираясь на сведения, полученные в ходе изучения эффективности лесной отрасли, члены межведомственной рабочей группы по совершенствованию лесного законодательства подготовили и направили в Правительство Российской Федерации и заинтересованные органы власти свои рекомендации (дорожную карту — комплекс мер по совершенствованию функционирования лесной отрасли)», — сказал Юрий Воробьев.

Он также подчеркнул, что во взаимодействии с Правительством Российской Федерации ряд ключевых решений, предложенных в рекомендациях рабочей группы, нашли свое отражение и в поручениях Президента России, озвученных по итогам совещания по вопросам развития декриминализации лесной отрасли, а также в подготовленном Правительством Российской Федерации Плане мероприятий по декриминализации и развитию лесного комплекса.

По словам законодателя, в качестве системообразующих решений нормативного правового характера необходимо отметить подготовку и внесение в Государственную Думу ряда проектов федеральных законов, направленных на создание на федеральном уровне единой цифровой системы управления лесной отраслью, обеспечивающей, в том числе и прослеживаемость древесины на всех стадиях от заготовки древесины до ее переработки и реализации на внутреннем и внешних рынках; передачу на федеральный уровень полномочий по проведению лесоустройства на землях лесного фонда; передачу на федеральный уровень полномочий по федеральному государственному лесному надзору, а также создания в субъектах Российской Федерации государственной лесной охраны как отдельного института и распространением на них мер государственной защиты.

По его мнению, требует проработки и реализации комплекс мер, направленный на поддержку ответственного лесопользования, реализуемого на долгосрочной основе, создания лесной инфраструктуры (лесных дорог) с мерами по стимулированию глубокой переработки древесины.

«Надеемся, что подготавливаемая в настоящее время Правительством Российской Федерации новая редакция Стратегии развития лесного комплекса Российской Федерации до 2030 года определит основные цели и задачи, направленные на развитие лесного хозяйства и лесной промышленности как двух взаимосвязанных отраслей лесного комплекса, сохранение и преумножение лесов, повышение доходности в лесном секторе экономики», — сказал Юрий Воробьев.

Он проинформировал, что результаты совместной с Правительством Российской Федерации работы планируется обсудить на 490 заседании Совета Федерации 21 октября 2020 года в рамках проведения правительственного часа по вопросу «О мерах по совершенствованию государственной политики в сфере лесного хозяйства».

«По итогам заседания будет принято Постановление Совета Федерации, которое станет основой для дальнейшей совместно с Правительством Российской Федерации и заинтересованными органами власти работы по решению системных вопросов развития лесной отрасли».

«Рассчитываем, что реализация всех запланированных мероприятий по совершенствованию лесной отрасли позволит занять ей лидирующие позиции в экономике России, как это было на рубеже ХХ века, поднимет практически утраченный престиж лесной профессии, позволит возродить лесные традиции и династии», — заключил Юрий Воробьев.

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