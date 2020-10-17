В Забайкальском крае прокуратура в судебном порядке добилась замены дымовых труб на трех котельных и начала бесперебойного отопительного сезона города

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратура Нерчинского района Забайкальского края провела проверку исполнения органами местного самоуправления законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Установлено, что дымовые трубы на трех котельных г. Нерчинска находятся в аварийном состоянии.

Указанные котельные обеспечивают теплоснабжением социальные объекты, включая детские сады, школы, поликлиническое отделение центральной районной больницы, а также многоквартирные дома, в которых проживают более 3 тыс. человек. Аварийное состояние труб затрудняло прохождение бесперебойного отопительного сезона и создавало угрозу массового нарушения прав граждан.

Прокуратура направила в суд исковое заявление и о возложении на администрацию городского поселения «Нерчинское» обязанности устранить выявленные нарушения.

Нерчинский районный суд Забайкальского края удовлетворил требования прокурора в полном объеме.

В настоящее время на котельных проведена замена дымовых труб, что позволило своевременно начать бесперебойный отопительный сезон.

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