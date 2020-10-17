В Коми по инициативе прокуратуры две компании оштрафованы за нарушения законодательства о финансовой аренде

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратура Республики Коми провела проверку деятельности организаций, предоставляющих займы населению под залог транспортных средств.

Установлено, что на территории г. Сыктывкара две компании под видом лизинговой деятельности осуществляли предоставление займов гражданам, обращая их транспортные средства в свою собственность в качестве обеспечения возврата суммы займа и выплаты ежемесячных платежей и процентов.

Оформляя сделки в форме возвратного лизинга, организации выкупали автомобили по цене значительно ниже рыночной и предоставляли уже бывшим собственникам транспортное средство в пользование. При этом под угрозой изъятия транспортного средства кредиторы ставили гражданам заведомо невыгодные условия при определении порядка выплаты ежемесячных платежей.

Вместе с тем законодательство о финансовой аренде подобную деятельность к лизингу не относит, поскольку такие операции направлены исключительно на кредитование.

Учитывая, что деятельность по предоставлению потребительских займов вправе осуществлять только кредитные и некредитные финансовые организации (микрофинансовые, кредитные и сельскохозяйственные кооперативы, ломбарды), прокуратура Республики Коми возбудила в отношении компаний два дела об административных правонарушениях по ст. 14.56 КоАП РФ (незаконное осуществление профессиональной деятельности по предоставлению потребительских займов).

Мировой судья Куратовского судебного участка г. Сыктывкара рассмотрел материалы и привлек организации к административной ответственности в виде штрафов в размере 200 тыс. рублей каждой.

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