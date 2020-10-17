В Рязанской области прокуратуры защитила права ветерана Великой Отечественной войны на получение мер государственной поддержки

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратура Рязанской области провела проверку по сообщению, размещенному в СМИ, о нарушении прав 89-летнего жителя Кадомского района, ветерана Великой Отечественной войны, на получение денежной выплаты ко Дню Победы.

Установлено, что решением районного суда за ветераном признано право на получение ежегодной выплаты в соответствии с Указом Президента Российской Федерации «О ежемесячной денежной выплате некоторым категориям граждан к Дню Победы» в размере 10 тысяч рублей. На орган пенсионного обеспечения возложена обязанность произвести указанную выплату.

Однако апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Рязанского областного суда данное решение отменено по апелляционной жалобе органа пенсионного обеспечения.

В связи с этим прокурор Рязанской области внес кассационное представление на определение апелляционной инстанции.

Решением Второго кассационного суда общей юрисдикции кассационное представление прокурора удовлетворено, решение районного суда о признании права ветерана на получение выплаты оставлено в силе.

Прокуратурой контролируется исполнение решения суда.

С этой и другими новостями можно ознакомиться на информационно-коммуникационном сервисе Генеральной прокуратуры Российской Федерации «ЭФИР» по адресу: efir.genproc.gov.ru

MIL OSI