Органами прокуратуры продолжается системная работа по выявлению и пресечению нарушений закона при реализации национальных проектов

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

По поручению Генерального прокурора Российской Федерации Игоря Краснова органами прокуратуры на постоянной основе ведется работа по обеспечению законности в сфере реализации национальных проектов.

За прошедшую неделю прокурорами выявлено более 900 нарушений, по которым внесено свыше 600 актов реагирования. По инициативе органов прокуратуры привлечено к дисциплинарной и административной ответственности 244 лица, возбуждено 7 уголовных дел.

Так, прокурором г. Кызыла Республики Тыва в суд направлен иск о возложении на городскую мэрию обязанности получить разрешение на эксплуатацию энергоустановок, используемых для отопления ясельных групп в 4 детских садах.

В целях обеспечения ребенка-инвалида жизненно необходимым специализированным лечебным питанием районной прокуратурой в Липецкой области предъявлено исковое заявление к региональным властям.

В Хабаровском крае судом удовлетворены требования прокурора о приведении межмуниципальной автомобильной дороги в соответствие с государственными нормативами в области безопасности дорожного движения.

В судебном порядке прокуратурой Ульяновской области пресечено незаконное увеличение стоимости контракта на строительство спортивного комплекса. С подрядчика взысканы излишне оплаченные денежные средства в размере 2,9 млн рублей.

Благодаря прокурорскому вмешательству в г. Санкт-Петербурге введено в эксплуатацию ультразвуковое оборудование стоимостью 8,4 млн рублей, закупленное для детской поликлиники. Только за неделю медицинские услуги на нем оказаны более чем 100 пациентам.

Во исполнение представления прокурора г. Владимира 4 гражданам, перенесшим острые сердечно-сосудистые заболевания, выписаны необходимые лекарственные препараты.

По результатам опротестования прокурором незаконного нормативного акта в одном из муниципальных районов в Тюменской области восстановлены права граждан на льготное посещение музеев.

В Курской области в связи с затягиванием закупочных процедур и неиспользованием выделенных в рамках нацпроектов бюджетных средств муниципальным заказчикам внесено 11 представлений.

Прокурорами в республиках Калмыкия, Тыва, Краснодарском, Пермском краях, Саратовской области и г. Москве установлены факты приемки и оплаты невыполненных работ и оборудования по завышенной стоимости на общую сумму более 46 млн рублей при исполнении государственных контрактов на строительство школ и детских садов, благоустройство парка и дворовых территорий, ликвидацию опасных отходов.

Материалы проверок направлены в органы предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании должностных лиц заказчиков и работников подрядчика.

В Иркутской области по постановлению прокурора возбуждено уголовное дело по аналогичным фактам необоснованной оплаты в размере 10 млн рублей по государственному контракту на строительство спортивно-оздоровительного комплекса.

В Республике Ингушетия за хищение бюджетных средств путем завышения объемов выполненных работ при исполнении контракта по благоустройству территорий осужден генеральный директор подрядной организации. Причиненный им ущерб в размере 970 тыс. рублей возмещен.

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