По требованию прокуратуры г. Оренбурга погашена задолженность перед предпринимателем, исполнившим муниципальный контракт

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратура г. Оренбурга приняла меры к восстановлению нарушенных прав предпринимателя, исполнившего обязательства по муниципальному контракту.

В ходе проверки установлено, что руководство одной из школ города заключило со строительной фирмой контракт на выполнение работ по устройству спортивной площадки на сумму около 4 млн рублей. Подрядчик выполнил обязательства в срок, однако оплату по контракту не получил.

Добиваясь восстановления прав хозяйствующего субъекта, прокурор внес представление в адрес главы г. Оренбурга.

После вмешательства прокуратуры денежные средства в полном объеме перечислены на счет подрядной организации.

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